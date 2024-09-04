Чтобы насладиться ими, вам не нужен телефон Pixel

Компания Google объявила о четырех новых функциях для Android, которые будут полезны пользователям различных устройств на базе этой ОС, а не только владельцам Pixel. Эти новые функции призваны улучшить общий опыт, предлагая инновационные и в то же время полезные функции. Кроме того, есть дополнительная функция для пользователей Wear OS.

Во-первых, это TalkBack, программа для чтения с экрана в Android. Этот инструмент получил значительное обновление, использующее возможности Gemini. Благодаря этому обновлению разработка теперь может предоставлять подробные аудиоописания изображений на поддерживаемых устройствах. Это означает, что пользователи смогут наслаждаться улучшенным восприятием как фотографий в галерее, так и того, что они видят в социальных сетях.

Google также запустил функцию Circle to Search для всех пользователей Android. Она позволяет легко определять песни, которые играют вокруг вас или на вашем устройстве. Чтобы воспользоваться этой функцией, просто включите ее и поднесите телефон к источнику музыки. Приложение проанализирует звук и сообщит вам название песни и исполнителя. Этот инструмент особенно полезен, когда вы слышите какую-то мелодию и хотите узнать, что это за песня.

Также появилась новая функция для популярного браузера, которая позволяет прослушивать веб-страницы, независимо от их содержания. Эта функция предлагает альтернативный способ получения информации, особенно для пользователей с ослабленным зрением или тех, кто предпочитает слушать, а не читать. Пользователи могут настроить прослушивание, выбрав желаемую скорость, тип голоса и язык.

Что касается безопасности, то система предупреждения о землетрясениях на базе Android расширяет свое покрытие на все штаты США и еще шесть территорий. Эта система использует массовое совместное обнаружение землетрясений для своевременного и потенциально жизненно важного оповещения за несколько секунд до начала толчков. Кроме того, пользователи получат полезные советы о том, что делать после землетрясения. Сообщается, что эта функция будет постепенно распространяться и на другие регионы.

Что касается ОС смарт-часов, то в Galaxy Watch 6 от Samsung появилась функция Google Maps с автономными картами, позволяющая получать доступ к картам, даже если вы не подключены к интернету. Просто загрузите выбранные участки на телефон, и смарт-часы на Wear OS автоматически получат к ним доступ. Кроме того, добавлены два новых ярлыка для упрощения навигации: вы можете использовать голос для поиска мест назначения при возвращении в Интернет и быстро просматривать свое местоположение на карте простым касанием экрана часов.

Интегрируя в Chrome такие передовые инструменты, как TalkBack, Circle to Search и новые функции доступности, компания делает Android более доступным, полезным и безопасным для всех пользователей. И есть один важный момент: все опции, добавленные в операционную систему, не требуют никаких обновлений, они просто активируются, если у вас есть совместимое устройство.