Социальная сеть X объявила о запуске Grok-2, теперь с функцией генерации изображений

Если в чем-то Илон Маск и испытывает недостаток, так это в противоречиях. Даже если сократить их количество до тех, что связаны с его проектами искусственного интеллекта, их хватит на целую книгу. Всего два дня назад несколько европейских агентств получили жалобы на то, что Маск использует данные без разрешения для обучения своего искусственного интеллекта. А теперь этот самый искусственный интеллект попал в заголовки газет по другой противоречивой причине.

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Социальная сеть X объявила о запуске бета-версии Grok-2, новой версии своей языковой модели, на которой основан одноименный ИИ. Это очень важный анонс, учитывая, что он является ответом на GPT-4o от OpenAI и Gemini 1.5 Flash от Google, новые модели, которые уже достигли очень продвинутого уровня разговорных возможностей с пользователем.

Однако главная новая функция Grok-2 по сравнению с предшественником не имеет ничего общего с тем, что делают его конкуренты, и сосредоточена на создании изображений с помощью искусственного интеллекта. На бумаге это не должно быть таким уж важным заявлением. В конце концов, и ChatGPT, и Gemini уже способны создавать изображения практически всего, что мы только можем себе представить. Но Grok-2 отличается тем, что он не подвергается «цензуре».

Употребление этого слова несколько спорно. Правильнее было бы сказать, что у Grok-2 очень мало фильтров, и он без проблем генерирует изображения, которые другие ИИ отказываются создавать, а это значит, что его уже используют для создания политической пропаганды, изображений женщин в купальниках, знаменитостей в неловких ситуациях и т. д. Как только пользователи Premium X заметили это, они наводнили социальную сеть поддельными изображениями, каждое из которых было еще более причудливым, чем предыдущее.

Среди самых абсурдных примеров - изображения Барака Обамы с полосками кокаина в зеркале или Дональда Трампа, катающегося на ракете SpaceX. Напомним, что именно на этой неделе Илон Маск организовал интервью с Трампом, успех которого до сих пор под вопросом из-за ряда технических проблем.

В год выборов неудивительно, что многие из созданных изображений посвящены кандидатам, особенно Трампу, который изображен курящим перед американским флагом или стреляющим из двух пистолетов. Но, пожалуй, самым ярким является изображение, на котором он стоит рядом с беременной Камалой Харрис, кандидатом от Демократической партии, подразумевая, что он является отцом ее ребенка.

Изначально большинство сервисов по созданию изображений с искусственным интеллектом допускали подобную степень свободы, но постепенно все они ввели списки запрещенных терминов, таких как имена известных личностей, преступные или сексуальные действия, чтобы избежать критики и возможных судебных исков. Но Илон Маск, похоже, делает ставку на то, что эта свобода станет привлекательной для пользователей, которые будут платить €8,47 в месяц за Premium.