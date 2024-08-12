Технология поддерживает 300 Вт для зарядки мобильного телефона всего за 5 минут

Представляете, если бы вы могли зарядить свой мобильный телефон на 100% за то время, которое вам потребуется, чтобы принять душ? Больше вам не придется фантазировать, потому что Realme сделала это возможным. Китайский производитель, который уже является одним из самых известных на рынке смартфонов, только что анонсировал аксессуар, который мы все хотели бы иметь: самую быструю зарядную систему на рынке, мощностью 300 Вт.

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В настоящее время все больше смартфонов поддерживают технологию быстрой зарядки, но всегда есть минимум, который необходимо соблюдать, чтобы считать свой телефон достаточно быстрым в зарядке. В случае с Realme, они уже давно используют зарядку 240 Вт в мобильных устройствах высокого класса, таких как Realme GT5 или Realme GT Neo5 Pro, выпущенных в прошлом году, которые являются самыми быстро заряжающимися смартфонами на рынке.

Похоже, что компания из китайского города Дунгуань решила сделать еще один шаг вперед и создать технологию зарядки мощностью 300 Вт, которая будет напрямую конкурировать с технологией Redmi. Однако суббренд Xiaomi анонсировал эту зверски быструю зарядку еще полтора года назад, в феврале 2023 года, но до сих пор не использовал ее ни в одном из своих устройств, так что Realme может занять лидирующую позицию.

По данным Android Headlines, ведущего источника новостей об Android, система зарядки Redmi смогла зарядить аккумулятор емкостью 4 100 мАч менее чем за пять минут - абсолютный рекорд. Ожидается, что 300-ваттная технология Realme обеспечит аналогичные показатели, ведь на демонстрационном видео телефон заряжается на 15 процентов всего за 30 секунд.

Полное видео будет показано в среду 14 августа, когда Realme представит миру эту технологию зарядки, так что осталось всего несколько дней, чтобы узнать, насколько она быстра. Пока неизвестно, какие именно устройства китайского бренда смогут пользоваться этой системой зарядки, но они могут объявить о ее доступности на мероприятии.