Google уже начала распространять августовское обновление безопасности Android на все поддерживаемые устройства

Только вчера компания из Маунтин-Вью выпустила новое обновление безопасности для Android. Google начала выпускать последнее обновление безопасности для Android - августовское, 2024 года, а также новый патч безопасности с подробным описанием всех уязвимостей, которые были устранены в мобильной операционной системе Google за последние несколько недель.

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Августовское обновление безопасности Android уже доступно для загрузки на все устройства серии Google Pixel, начиная с Pixel 5a (5G).

И снова августовское обновление безопасности для Android не содержит новых функций или возможностей, поскольку они появятся в будущем Feature Drop, которое будет установлено на телефоны Pixel в следующем месяце. А это обновление просто приносит ряд исправлений, повышающих безопасность и стабильность операционной системы.

В частности, новый патч устраняет 11 проблем безопасности, обнаруженных в последние недели, среди которых следует выделить следующие:

Дисплей и графика. Исправлена проблема с мерцанием яркости экрана при определенных условиях. Общие улучшения производительности и стабильности работы дисплея при определенных условиях.

Исправлена проблема с мерцанием яркости экрана при определенных условиях. Общие улучшения производительности и стабильности работы дисплея при определенных условиях. Система. Исправлена проблема, из-за которой устройства иногда оказывались в цикле перезагрузки после сброса к заводским настройкам в определенных условиях.

Исправлена проблема, из-за которой устройства иногда оказывались в цикле перезагрузки после сброса к заводским настройкам в определенных условиях. Пользовательский интерфейс. Исправление проблем со стабильностью при переходе от пользователя без блокировки экрана к пользователю с блокировкой экрана при определенных условиях.

Августовское обновление безопасности 2024 для Android уже распространяется на все поддерживаемые Google Pixel, включая все модели, начиная с Pixel 5a. Обновление будет постепенно приходить через OTA для всех этих устройств, но если вы являетесь владельцем одного из этих телефонов и не хотите ждать, вы можете скачать пакеты обновлений для каждого устройства и выполнить установку вручную либо через OTA-файл, либо с помощью соответствующего заводского образа.