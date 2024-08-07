Августовское обновление безопасности появилось на Samsung Galaxy среднего класса по всему миру с версией прошивки M556BXXU3AXG7

Еще до того, как Google выпустила августовское обновление Android 2024, Samsung уже начала обновлять свои лучшие телефоны последним патчем безопасности Android, и хорошим доказательством этого является то, что корейский гигант уже начал выкатывать новое обновление безопасности на один из своих последних смартфонов среднего класса.

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Как подтверждает специализированное СМИ SamMobile, Samsung Galaxy M55 стал первым телефоном от южнокорейского бренда, получившим августовское обновление Android.

Компания Samsung начала выпускать августовское обновление Android для международной версии Galaxy M55 с версией прошивки M556BXXU3AXG7.

Новое обновление безопасности включает в себя, что неудивительно, обновление безопасности от августа 2024 года, которое устраняет в общей сложности 50 уязвимостей, связанных с безопасностью и конфиденциальностью. Из них несколько были определены как имеющие "умеренную" важность, а одна - как "критическая".

Также, как обычно, новый патч безопасности исправляет несколько общих ошибок пользовательского интерфейса, которые были обнаружены в предыдущих версиях One UI, и повышает стабильность и производительность телефона.

Если у вас Samsung Galaxy M55 и вы хотите проверить, получили ли вы уже это новое обновление безопасности, все, что вам нужно сделать, это зайти в панель настроек смартфона и перейти в раздел "Обновление ПО".

Как только вы найдете его в этом разделе, просто нажмите на кнопку "Загрузить и установить" и позвольте One UI обновить ваш телефон последним патчем безопасности для Android.