Samsung Galaxy A55 и A35 могут включать несколько инструментов искусственного интеллекта

Компания Samsung сделала большой шаг вперед, представив Galaxy AI - инновационный набор функций искусственного интеллекта. Эта технология была заметной особенностью устройств высокого класса, но ее появление на телефонах среднего класса - это то, чего хотят многие. И теперь, похоже, корейская компания всерьез задумалась о том, чтобы перенести некоторые из этих передовых инструментов на свои более доступные устройства.

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Согласно появившимся сообщениям, компания планирует внедрить Galaxy AI в модели Galaxy A55 и Galaxy A35. Эти улучшения будут реализованы в обновлении One UI 6.1.1, которое планируется выпустить в этом или следующем месяце, в зависимости от того, как быстро Samsung завершит разработку прошивки.

Если этот план осуществится, Galaxy A55 и Galaxy A35 станут первыми телефонами среднего класса от Samsung, в которых будут реализованы некоторые функции генеративного искусственного интеллекта, ранее присущие только моделям высокого класса.

Хотя полный список функций Galaxy AI, которые будут доступны в Galaxy A55 и Galaxy A35, еще не подтвержден, ожидается, что они будут включать в себя некоторые из самых популярных. В их число, вероятно, войдут функции Circle to Search, позволяющая осуществлять расширенный контекстный поиск, AI-редактирование фотографий, автоматически улучшающее снимки, сделанные пользователем, и живой перевод, облегчающий общение на разных языках в режиме реального времени.

Эти инструменты являются частью набора функций, которые сделали платформу Galaxy AI привлекательной для пользователей высококлассных устройств Galaxy. Однако более требовательные к обработке данных функции, такие как замедленная съемка и создание генеративных изображений, вряд ли будут включены в модели среднего класса из-за аппаратных ограничений.