Компания Samsung начала пилотный проект с рядом правоохранительных органов США по перепрофилированию Galaxy Z Flip в нательные камеры в целях обеспечения прозрачности работы правоохранительных органов

Интересно, что это не первый раз, когда Samsung сотрудничает с американской полицией. В прошлом гигант из Сувона (Сеул) сотрудничал с полицией Колорадо, используя Galaxy S9 для борьбы с преступностью, а полиция Чикаго также интегрировала DeX в свои патрульные автомобили.

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Полиция Кимберлинг-Сити и полиция Индиан-Пойнта в штате Миссури, а также другие полицейские, недавно начали использовать складной мобильный телефон в качестве нательной камеры, чтобы документировать свою работу на месте. В частности, речь идет о модели Samsung Galaxy Z Flip4 2022 года выпуска.

Новость опубликовала сама компания Samsung, сообщив, что в рамках своей корпоративной социальной ответственности она запустила проект по повторному использованию Galaxy Z Flip для оснащения до 25 полицейских департаментов в пяти штатах США с целью использования их в качестве нательных камер в базовой комплектации полицейских.

Идея, несомненно, хороша, поскольку такой смартфон позволяет использовать основной модуль камеры в сложенном состоянии, а также защищает экран от ударов и других инцидентов, которые могут произойти с устройством во время патрулирования.

В любом случае, для телефона, который в стандартной комплектации не сможет вести запись видео в сложенном состоянии, очевидно, потребуются определенные изменения. Кроме того, кнопка регулировки громкости была переназначена именно для управления видео, а запись можно начать или остановить одним нажатием.

Эти изменения были реализованы Samsung в сотрудничестве с Visual Labs, которая оптимизировала Galaxy Z Flip для использования в качестве устройства для правоохранительных органов в соответствии с отзывами и рекомендациями сотрудников полиции.

Цель - полная прозрачность, которой добивается полиция в своей работе, особенно в такой стране, как США, где в последнее время резко возросло количество сообщений о злоупотреблениях властью и случаях ранения или убийства подозреваемых. Однако никто не говорит о том, как будет защищена конфиденциальность и безопасность, и кто будет иметь доступ к изображениям, записанным полицейскими.