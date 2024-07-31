Июльское обновление безопасности уже поступило на Samsung Galaxy S20 FE, Galaxy A54 5G и Galaxy X Cover 6 Pro в США с версиями прошивки G781BXXS9HWL6/G781USQSHHXF2, A546USQS8CXG1 и G736U1UES7EXF3

Компания Samsung пообещала, что как можно скорее обновит лучшие телефоны в своем каталоге, как самые актуальные, так и те, которые находятся на рынке уже несколько лет, последним патчем безопасности Android, и вот уже месяц корейский гигант выполняет свое обещание: он начал распространять июльское обновление Android на три самых популярных телефона последних лет из серий Galaxy S FE, Galaxy A и Galaxy X Cover.

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Как подтвердило СМИ SamMobile, корейский гигант начал выпуск июльского обновления Android 2024 для вариантов американского Samsung Galaxy S20 FE 5G с прошивками G781BXXS9HWL6 и G781USQSHHXF2.

Кроме того, южнокорейская компания выпустила обновление безопасности Android для Samsung Galaxy A54 5G и Galaxy X Cover 6 Pro в США с номерами сборок A546USQS8CXG1 и G736U1UES7EXF3, соответственно.

В любом из этих трех случаев новая версия программного обеспечения включает в себя обновление безопасности от июля 2024 года, которое устраняет почти 6 десятков проблем, связанных с конфиденциальностью и безопасностью, исправляет несколько общих ошибок, влияющих на пользовательский интерфейс, а также повышает производительность и стабильность работы этих трех телефонов.

Когда обновление безопасности станет доступно по всему миру, вы сможете проверить, появилось ли оно на вашем Galaxy S20 FE 5G, Galaxy A54 5G или Galaxy X Cover 6 Pro, зайдя в меню «Настройки» смартфона и открыв раздел «Обновление ПО».

Затем просто нажмите на кнопку «Загрузить и установить», и ваш смартфон Galaxy будет обновлен последней версией патча безопасности для Android.