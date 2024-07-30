Китайский гигант добавил 11 новых телефонов в список устройств, которые больше не будут получать обновления, включая Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 11 Lite 5G, Redmi Note 10 и POCO M3 Pro 5G

В то время как компания готовит к выпуску свои новые флагманы, Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, китайский гигант продолжает обновлять список неподдерживаемых смартфонов, добавляя в него новые устройства, срок службы которых подходит к концу.

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Как подтверждает специализированное СМИ XiaomiUI, китайский бренд объявил, что в общей сложности 11 смартфонов из трех его брендов, Xiaomi, Redmi и POCO, больше не будут получать обновления.

Без лишних слов мы приводим список различных вариантов 11 смартфонов Xiaomi, попавших в этот список:

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10S

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Redmi Note 8 (2021)

Redmi Note 10

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10T

POCO M3 Pro 5G

Это означает, что эти 11 устройств китайского бренда больше не будут получать обновления Android, новые патчи безопасности, обновления MIUI или HyperOS, а также могут потерять часть своих функций за короткий промежуток времени.

Поэтому, если у вас есть одно из этих устройств Xiaomi, мы рекомендуем вам как можно скорее приобрести новое, чтобы продолжать регулярно получать исправления безопасности Android и защитить данные, которые вы храните на своем смартфоне.

Если вы ищете телефон среднего класса с хорошей политикой обновлений, одним из лучших вариантов на рынке сегодня является OnePlus Nord 4 - телефон, который гарантирует вам 4 года обновлений Android и 6 лет патчей безопасности. Также можно рассмотреть смартфоны Samsung, которые известны своей долгосрочной поддержкой.