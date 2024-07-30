В то время как компания готовит к выпуску свои новые флагманы, Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, китайский гигант продолжает обновлять список неподдерживаемых смартфонов, добавляя в него новые устройства, срок службы которых подходит к концу.
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Как подтверждает специализированное СМИ XiaomiUI, китайский бренд объявил, что в общей сложности 11 смартфонов из трех его брендов, Xiaomi, Redmi и POCO, больше не будут получать обновления.
Без лишних слов мы приводим список различных вариантов 11 смартфонов Xiaomi, попавших в этот список:
- Xiaomi Mi 10
- Xiaomi Mi 10S
- Xiaomi Mi 10 Pro
- Xiaomi Mi 10 Ultra
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G
- Redmi Note 8 (2021)
- Redmi Note 10
- Redmi Note 10 5G
- Redmi Note 10 Pro
- Redmi Note 10T
- POCO M3 Pro 5G
Это означает, что эти 11 устройств китайского бренда больше не будут получать обновления Android, новые патчи безопасности, обновления MIUI или HyperOS, а также могут потерять часть своих функций за короткий промежуток времени.
Поэтому, если у вас есть одно из этих устройств Xiaomi, мы рекомендуем вам как можно скорее приобрести новое, чтобы продолжать регулярно получать исправления безопасности Android и защитить данные, которые вы храните на своем смартфоне.
Если вы ищете телефон среднего класса с хорошей политикой обновлений, одним из лучших вариантов на рынке сегодня является OnePlus Nord 4 - телефон, который гарантирует вам 4 года обновлений Android и 6 лет патчей безопасности. Также можно рассмотреть смартфоны Samsung, которые известны своей долгосрочной поддержкой.