Последнее обновление системы безопасности Android уже поступило для всех трех вариантов Samsung Galaxy A53 5G в США с версиями прошивки A536EXXSBEXF3, A536USQSBEXG4 и A536U1UESAEXG2, соответственно

Samsung обещала, что как можно скорее обновит свои лучшие смартфоны, как высокого, так и среднего класса, последним патчем безопасности Android, и вот уже который месяц корейский гигант выполняет свое обещание: на сегодняшний день дюжина телефонов бренда получила обновление Android за июль.

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Хорошим доказательством того, что Samsung не забывает обновлять свои телефоны, является тот факт, что корейская компания начала распространять последние обновления безопасности Android на один из своих самых продаваемых смартфонов среднего класса за последние годы - Samsung Galaxy A53 5G.

Как сообщает специализированное СМИ SamMobile, компания из Сувона начала выпуск обновления Android от 2024 июля для трех американских вариантов Samsung Galaxy A53 5G с версиями прошивки A536EXXSBEXF3, A536USQSBEXG4 и A536U1UESAEXG2, соответственно.

В любом из трех случаев новое обновление включает в себя июльский патч безопасности 2024, который устраняет почти 60 проблем безопасности и конфиденциальности. Из них 25 были обнаружены на Android, а остальные 33 затрагивают только устройства Galaxy.

Также, как обычно, новый патч безопасности исправляет несколько общих ошибок пользовательского интерфейса, обнаруженных в предыдущих версиях пользовательского интерфейса One UI, и повышает производительность и стабильность этого смартфона среднего класса 2022 года.

Напомним, что Samsung Galaxy A53 5G недавно получил обновление One UI 6.1 без функций Galaxy AI и, как ожидается, будет обновлен до One UI 7.0 с Android 15 до конца этого года.

Как только новое обновление безопасности станет доступно для устройств Samsung Galaxy A53 5G по всему миру, вы сможете применить его на своем устройстве, зайдя в меню «Настройки» смартфона, перейдя в раздел «Обновление ПО» и нажав кнопку «Загрузить и установить».