Наконец-то разработчики улучшили зум

iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max уже не за горами. Хотя Apple не подтвердила официальную дату, каждый год они представляют свою линейку телефонов в сентябре. И этот год не станет исключением.

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И нередко информация об этих устройствах просачивается еще до их официального представления, так что мы уже знаем несколько деталей о том, что появится в iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max.

Сегодня, согласно отчету, опубликованному DigiTimes, мы сообщаем вам хорошие новости о камере iPhone 16 Pro: в ней появится долгожданная функция.

Если вы не знали, в iPhone 15 Pro Max был представлен тетрапризматический перископический объектив, обеспечивающий 5-кратный оптический и 25-кратный цифровой зум. Это заметное улучшение по сравнению с 3-кратным зумом iPhone 15 Pro.

Поставщиком этого объектива стала тайваньская компания по производству линз. Largan Precision и Genius Electronic Optical (GSEO).

Как и ожидалось, большая часть этих объективов войдет в iPhone 16 Pro Max. Дошло до того, что генеральный директор компании GSEO Адам Лин отметил заметное увеличение заказов с сентября по ноябрь, как раз во время выхода iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max.

И все указывает на то, что это увеличение производства связано с появлением нового перископического датчика в iPhone 16 Pro. Таким образом, он будет обладать тем же 5-кратным зумом, что и iPhone 16 Pro Max. Стоит отметить, что это слухи, и пока они не будут представлены, мы не можем ничего утверждать.

Но вполне логично, что Apple захочет сделать технологический скачок в iPhone 16 Pro, чтобы сильнее отличить его от iPhone 16 и iPhone 16 Plus, а также оснастить лучшим процессором.