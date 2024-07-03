Новая функция Imagine Me сможет создать ваше изображение, которое вы сможете использовать в WhatsApp

WhatsApp изучает новые способы помочь пользователям решить вопрос с выбором фотографии профиля. Платформа разрабатывает функцию, которая была замечена в бета-версии для Android (2.24.14.7), которая позволит создавать фотографии, сгенерированные искусственным интеллектом (ИИ).

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Новый инструмент, выявленный WABetaInfo, обещает избавить вас от необходимости запечатлеть идеальный момент во время отпуска. Вместо этого чат-бот, встроенный в приложение для обмена сообщениями, сможет создать ваше изображение, которое вы сможете использовать в WhatsApp.

Хотя функция еще не доступна, утечка скриншотов (оставлены после этого абзаца) показывает, что для ее использования вам будет предложено загрузить селфи для начала использования. Затем чат-бот создаст новые изображения, показывающие вас в различных условиях, например, в лесу или космосе. Эта технология очень похожа на встроенный в WhatsApp генератор пользовательских изображений, и хотя основное ее применение - это создание стикеров для чатов, в будущем она может найти и другое применение.

Разработчики WhatsApp начали внедрять свою технологию искусственного интеллекта в некоторых регионах, включая США и Индию. Помимо общения с чат-ботом тет-а-тет, с ним можно взаимодействовать в групповых чатах WhatsApp.

Однако функция создания фотографий с помощью искусственного интеллекта, скорее всего, не будет доступна в ближайшем будущем (но будет доступна в среднесрочной перспективе). Развертывание чат-бота продолжается даже в тех регионах, где он уже запущен, поэтому его появление не представляется скорым. Чтобы узнать, есть ли у вас доступ к этому новому инструменту, ищите новый синий значок в главном списке чатов.

Внедрение этой технологии в WhatsApp может изменить взаимодействие пользователей с приложением. Представьте, что вы можете сменить фотографию своего профиля на изображение себя на Марсе или в средневековом замке, и все это не выходя из дома. Подобная инновация не только разнообразит инструменты персонализации в платформе, но и знаменует собой значительный прогресс в интеграции ИИ в приложения для обмена сообщениями.