Июньское обновление безопасности для Samsung Galaxy A42 с версией прошивки A426BXXS7DXF1 уже развертывается в странах Европейского союза.

Samsung обещала, что обновит свои лучшие телефоны среднего класса, как самые актуальные, так и старше двух лет, последним патчем безопасности Android, приуроченным к июню, и корейская компания сдержала свое обещание. После запуска июньского обновления Android на Galaxy A54 5G настала очередь Galaxy A, который появился на рынке четыре года назад.

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Как подтвердил SamMobile, корейская компания начала распространять последнее обновление безопасности Android на Samsung Galaxy A42 5G в Европе и, как ожидается, распространит его на остальной мир в ближайшие недели.

Компания Samsung начала выпуск июньского обновления Android 2024 для Samsung Galaxy A42 5G в большом количестве европейских стран, с версией прошивки A426BXXS7DXF1.

Новая сборка программного обеспечения приносит на Galaxy A 2020 года обновление безопасности от июня 2024 года, которое устраняет в общей сложности 59 уязвимостей, связанных с безопасностью и конфиденциальностью, исправляет ряд общих ошибок, обнаруженных в интерфейсе One UI в предыдущих версиях фирменного пользовательского интерфейса, а также повышает стабильность и производительность телефона.

Напомним, что Samsung Galaxy A42 5G был выпущен в сентябре 2020 года с Android 10 и One UI 2.5, в марте 2022 года он был обновлен до Android 12 с One UI 4.1 и с тех пор получает обновления безопасности каждые два года. Это означает, что, скорее всего, это будет последнее обновление безопасности для этого смартфона, так как он получил его в начале этого года, а через несколько месяцев исполнится четыре года с момента его выпуска, что ознаменует окончание его поддержки со стороны корейского бренда.

Если у вас Samsung Galaxy A42 5G и вы хотите обновить его до последней версии патча безопасности Android, просто зайдите в панель настроек смартфона, откройте раздел "Обновление ПО" и нажмите на кнопку "Загрузить и установить".