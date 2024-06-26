Пока неизвестно, когда эти инструменты появятся на мобильных телефонах компании.

На выставке Mobile World Congress (MWC) в Шанхае, которая проходит в китайском городе с 26 по 28 июня, компания HONOR представила две новые функции искусственного интеллекта для смартфонов, которых мы еще не видели в индустрии. Это функции AI Defocus Eye Protection и AI Deepfake Detection, первая из которых защищает зрение, а вторая обнаруживает опасные дипфейки, и сейчас мы узнаем, как работает каждая из них.

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Начнем с функции AI Defocus Eye Protection, созданной для защиты здоровья глаз при длительном использовании экрана и предотвращения близорукости. Для этого она использует искусственный интеллект для имитации расфокусировки очков на экране смартфона, помогая пользователям сохранять четкое и спокойное центральное зрение, что замедляет развитие близорукости, которая является одной из самых распространенных проблем со зрением и может поражать людей всех возрастов.

Кроме того, компания утверждает, что эта технология снижает переходную близорукость в среднем на 13 градусов после чтения в течение 25 минут, а некоторые пользователи добились даже снижения на 75 градусов. Похоже, что HONOR нравится запускать инновации для нашей сетчатки и с ее помощью, и мы не можем забыть об эксперименте, который позволяет нам перемещать автомобиль с помощью наших глаз благодаря новейшей функции отслеживания движения глаз на основе искусственного интеллекта.

Но это не единственная новинка, представленная сегодня технологическим брендом, который также осмелился на функцию AI Deepfake Detection. Прежде всего, следует знать, что дипфейк - это видео, изображение или аудиофайл, который был изменен программным обеспечением ИИ, чтобы казаться настоящим. Благодаря тщательному анализу зрительного контакта, четкости изображения, освещения и других деталей, которые не воспринимаются нашим глазом, эта технология позволяет обнаружить цифровые манипуляции во время видеозвонков и предотвратить мошенничество.

HONOR обучила эту технологию на множестве мультимедийных файлов с изображением онлайн-мошенников (источник которых не раскрывается), поэтому она способна идентифицировать, обнаружить и сравнить содержимое за рекордные три секунды. Если функция обнаружит что-то несовпадающее и решит, что за этим стоит потенциальное мошенничество, пользователь сразу же увидит всплывающее окно с предупреждением о том, что он, возможно, разговаривает с человеком, который пытается его обмануть.

Как сообщает GSMArena, один из ведущих справочных сайтов по смартфонам, пока неизвестно, когда эти инструменты будут внедрены в телефоны HONOR, но они, несомненно, будут очень полезны для пользователей. Это также показывает, что китайская компания использует искусственный интеллект все более интересными способами.