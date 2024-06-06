Политика поддержки iPhone явно отстает от таких компаний, как Samsung, которые используют Android.

Компания Apple всегда была известна тем, что предлагала расширенную поддержку программного обеспечения для своих iPhone, хотя никогда не давала официальных обещаний по поводу конкретного количества лет. Это отличается от ситуации с Android, где большинство производителей устройств дают обещания о поддержке программного обеспечения. Что ж, ситуация изменилась.

реклама

Надо сказать, что Google и Samsung в настоящее время лидируют в этой области, взяв на себя обязательства по семилетней поддержке своих флагманских устройств. И, судя по опубликованным данным, Apple не дотягивает до этой цифры - пять лет для iPhone, так что она не совсем лидирует в этом вопросе.

Недавно в Великобритании были введены новые правила, вынуждающие Apple объявить минимальный срок поддержки линейки iPhone 15. Было подтверждено, что вариант Pro Max будет поддерживаться не менее пяти лет (и вполне логично, что остальные последуют этому примеру). Хотя это на два года меньше, чем у основных конкурентов на Android, важно отметить, что это минимум, гарантированный Apple. У компании есть опыт продления поддержки после этого первоначального периода, о чем свидетельствует iPhone 6s, который получал обновления программного обеспечения в течение шести лет после своего запуска в 2015 году.

Стратегия Apple направлена на предоставление гарантированной минимальной поддержки и частое превышение этих обязательств. Это, а также длительное время работы устройств, способствует повышению ценности и долговечности бренда. Но на самом деле по истечении пяти лет компания из Купертино может принимать любые решения относительно обновлений.

В мире Android обещания поддержки значительно отличаются у разных производителей. В то время как Google и Samsung лидируют с семью годами, другие предлагают гораздо более короткие сроки. Такой разброс может привести к тому, что потребители не будут уверены в долговечности своих устройств.

Обновления программного обеспечения имеют решающее значение для срока службы мобильного устройства. Они предоставляют доступ к новым функциям, улучшают производительность и, что особенно важно, исправляют ошибки безопасности, защищая от уязвимостей и возникающих угроз. Расширенная поддержка программного обеспечения обеспечивает безопасность пользователей. Поэтому при покупке смартфона этот фактор играет не последнюю роль.