ПК Copilot Plus - это новый стандарт Microsoft, который будет устанавливаться на ПК и сообщать пользователям, есть ли в их компьютерах специальное оборудование для обработки искусственного интеллекта

В рамках мероприятия, посвященного презентации новых Surface Pro и Surface Laptop, компания Microsoft представила целый ряд новых продуктов. Компания из Редмонда уже несколько месяцев разрабатывает новые функции, которые могут оказать большое влияние на пользователей. Среди анонсов был Recall, но есть кое-что, что осталось незамеченным, — это новая сертификация Microsoft: Copilot+ PC.

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Название четко указывает на суть этой сертификации: это новый знак, который позволит потребителям узнать, когда в ноутбуке есть выделенное аппаратное обеспечение для обработки ИИ, а когда нет. Но этот показатель также открывает дверь к ряду вопросов, таких как необходимость NPU в ноутбуках.

До сих пор ИИ на ПК появлялся в виде приложений или помощников, таких как Copilot или ChatGPT. Однако анонс Microsoft полностью меняет представление о том, как ИИ будет входить в состав ПК. Появление Copilot+ PC будет означать радикальные изменения в нашем понимании компьютеров и, более того, в том, как мы покупаем эти устройства.

Согласно заявлению Microsoft, сделанному во время мероприятия, ПК этого типа будут предлагать ее основные партнеры, так что в ближайшие недели или месяцы мы увидим варианты от Samsung, Dell, Lenovo, HP, Asus и Acer. Эти компании будут работать над выполнением требований Microsoft, чтобы их компьютеры соответствовали новой сертификации.

Намерения Microsoft понятны: новая сертификация призвана дать производителям убедительную причину сделать выбор в пользу процессоров ARM. На самом деле, устройства, которые хотят получить знак Copilot+ PC, должны будут интегрировать блок NPU, который уже разработан и будет доступен производителям для использования.

Этот NPU будет обладать рядом ключевых преимуществ, но самым ярким из них является Recall. Многие источники уже подробно рассказывали об этой функции, но вкратце это своего рода зеркало фотографической памяти, которое способно запомнить абсолютно все, что вы когда-либо делали на своем компьютере.

Это не единственное преимущество ПК с таким NPU: благодаря его интеграции компьютер сможет работать с более чем 40 различными моделями искусственного интеллекта в Windows 11, чтобы повысить эффективность выполнения как обычных, так и сложных задач.

Если говорить об аппаратном обеспечении, то Copilot+ PC, прошедшие сертификацию, будут обладать рядом минимальных спецификаций. Среди них - базовый объем памяти 256 ГБ в формате SSD, а объем оперативной памяти не менее 16 ГБ.

Когда появятся первые компьютеры Copilot+? Во время мероприятия Microsoft была названа дата: 18 июня начнутся продажи компьютеров с процессорами Qualcomm, поскольку для компьютеров Intel и AMD потребуется больше времени, чтобы получить эту новую сертификацию.