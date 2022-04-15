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PGA478, пожалуй, можно назвать одним из самых уникальных сокетов в современной истории. Придя на смену PGA423 весной 2002 года, он уже в 2004 году был сменен более прогрессивным LGA775. Конечно, мало кто мог бы похвастаться платой на 775 сокете уже в 2004, до нас они доехали немного позже. Но не о них сегодня пойдет разговор. Компьютеры с узнаваемыми формами стандартного боксового кулера на 478 сокет мне доводилось встречать в работе и позже 2012 года. Что же уникального в них, спросит читатель?

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Лишь этому сокету удалось пока пережить целых пять типов памяти за все время своего существования. Только появившись, первые платы на 478 сокете получили от своих предшественниц на сокете 423, прогрессивную память RDRAM, на которую делала тогда ставку компания Интел. Примерно в то же время, для более экономных пользователей, выпускались платы с, уже ставшей классической, памятью SDRAM. Позже их сменила более прогрессивная и гораздо менее дорогая DDR. Ее сменила более быстрая память DDR2 уже во времена существования сокета 775. Венцом всей этой истории стало появление странных плат от компании ITZR на чипсете Intel G41 - они позволили использовать самую современную на тот момент память стандарта DDR3.

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В рамках данной статьи я попробую провести масштабное тестирование одного и того же процессора со всеми этими типами памяти за исключением DDR3. Связано это с тем, что в 2022 году, когда я пишу эту статью, довольно сложно или дорого стало найти специфическое железо – платы, совсем недавно имеющие статус “никому не нужный хлам”, превращаются в предмет коллекционирования.

Знакомьтесь, это главный герой данной статьи – процессор Pentium 4 на 400 шине и на 2 Ghz. Выбор отчасти обусловлен ностальгией – на таком же точно процессоре я проходил когда-то первый Сталкер и кучу других игр, он долгое время был основой моего ПК.

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Вторая причина – как раз в редкости – изначально я планировал прикоснуться к системам с RDRAM т.к. в свое время они прошли мимо меня. Но я решил искать плату не на сокете 423 т.к. тогда бы я был ограничен процессорами Willamette. Только 478, но на RDRAM. Если вы сейчас попробуете найти такую живую плату за вменяемые деньги – вас скорее всего ждет провал. Я нашел вот это чудо:





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Ориентируясь на желанную букву E в названии, очень надеялся, что чипсет i850E, но увы, это был просто i850, без поддержки 533 шины. При попытке поставить процессор с 533 шиной он запускался только на 400 шине и на частоте 1.8 Ghz.

Стало быть, мы ограничены шиной и остальные платы стоит искать с поддержкой шины 400 Mhz. И тут, к сожалению, китайские ITZR на DDR3 отпадают, там минимум 533 шина.

Итак, протестировать надо c RDRAM, SDRAM, DDR и DDR2. Плата, совмещающая в себе SDRAM и DDR у меня была, поэтому купил новую плату Asrock P4I945GC с прицелом на дальнейшие эксперименты. Вопрос целесообразности покупки платы на 478 сокете в 2022 году мы опустим, каждый развлекается, как хочет.

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Процесс тестирования, однако, внес свои коррективы. Как всегда, впрочем, когда дело касается старого железа. Плата Asrock P4i45D напрочь отказалась запускаться с плашками памяти DDR PC3200, которые у меня были в наличии. Два варианта – искать память или плату. Как ни странно, нашел по одной цене и то и другое – всего 100 руб. за плашку памяти или целую плату. Память покупать не стал, купил пару плат - Asus P4P800 и Gigabyte GA-8SR533 т.к. не был уверен в их работоспособности, на авось. Заработали обе, но последняя только в одноканальном режиме.

Итого у меня в тестировании будет 5 плат на разных чипсетах, для большей достоверности полученных данных. Тестировать буду без разгона (старое железо не очень стабильно работает иногда даже на стоковых частотах), в SOHO режиме.

Тестовый стенд

Процессор: Intel Pentium 4 «Northwood» 2000 МГц, S-478,SL68R

Жесткий диск Fujitsu MHV2080AH на 80 Gb 2006 г. выпуска. Ноутбучный, через адаптер.

Материнские платы:

ASRock P4i945GC, чипсет Intel® 945GC, BIOS 1.30 2009/11/25 ( DDR2 2 channel )

)

Asus P4P800, чипсет Intel® 865PE, BIOS 1021.006 2005/09/23 ( DDR 2 channel )

)

Gigabyte GA-8SR533, чипсет SiS 645/961(B), BIOS F7d(b) 2004/09/16 ( DDR 1 channel )

)

ASRock P4I45D, чипсет Intel® 845D, BIOS 2.30 2003/10/9 ( SDRAM 1 channel )

)

Intel Maryville D850MV, чипсет Intel® i850, BIOS P25 2003/04/17 ( RDRAM 2 channel )

) Оперативная память:

Samsung MR16R1624DF0-CM8NF 800-40, 128Мбайт х4;



NCP NC4599 PC133 256Mb x2



Kingston KVR400X64C3A 512Mb x2



Kingston KVR667D2N5/1G x2

Видеокарты:

ATI Radeon HD 3650 512 Mb DDR3 AGP



ATI Radeon HD 3650 512 Mb DDR3 PCI-E

В скобках указаны обозначения, используемые далее на графиках.

Операционная система Windows XP Home SP3, графический драйвер 8.930.0.0 (Catalyst 12.1)

В ходе тестирования, однако, выяснилось, что в необходимых мне режимах платы не всегда хотели работать. Sdram работала в режиме на частоте 100Mhz, поднять до PC133 можно было только с одновременным повышением частоты процессора. RDRAMM на частоте 400Mhz, DDR1 на 200Mhz. А вот DDR2 совсем неприятно удивила - память работала в режиме DDR2-400 т.е. тоже на частоте 200Mhz. Связываю это с шиной в 400Mhz, поправьте, если не прав. И это максимум, что удалось выжать из этих плат, выше частоты не поднимались. Перейдем, однако, к тестам.

Cinebench R10. Тесты на рендер картинок для меня приоритетны и очень жаль, что версия R15 в данном случае не подойдет - у нее нет 32bit версии.



Single CPU Render & OpenGL Single CPU Render & OpenGL







DDR1 в двухканальном режиме неожиданно вырывается вперед. Впрочем, забегая вперед, мы это еще не раз увидим.

RDRAM показывает достойный результат, SDRAM ожидаемо медленнее всех.





SuperPi / mod1.5 XS Я взял значения 2M и 4M как наиболее показательные. Время указано в секундах.

SDRAM на последнем месте, DDR в одноканальном режиме следом, остальные показывают примерно одинаковое время.





CPU-Z Vintage Edition

Все примерно на одном уровне, но DDR2 удивила - показатели на уровне SDRAM.





7-Zip 19.00 x86



DDR в двуканальном режиме вырывается вперед, RDRAM показывает себя не очень хорошо.





Fritz Chess Benchmark

Тест, в котором RDRAM показал себя не в лучшем виде, лидер, по-прежнему, DDR1, работающая в двухканальном режиме.





AIDA64 Extreme

Что, неожиданно, да? А между тем я несколько раз перепроверял результат. И согласно нему, наш Pentium 4 на SDRAM памяти быстрее Celeron D326 (2533Mhz) на DDR2-533, который получил здесь всего 1904 балла. Впрочем, наш герой быстрее него на любом типе памяти.

AIDA64 прочие тесты Скучно и неинтересно. Все примерно на одном уровне, даже SDRAM. Зато в обработке фото разница сразу видна: SDRAM отстает более чем в 2 раза от лидеров. RDRAM держится достойно. Что же до AIDA 64 Benchmark? Ожидаемый результат вроде, но посмотрите на скорость чтения RDRAM - она лишь немного уступает лидеру. Скорость кэша L1. Неожиданно отстает второй участник по скорости чтения. С чем связано, не понял, проверял несколько раз. Зато в L2 кэше все примерно на одном уровне.





3DMark 2001 Second Edition

Не мог пройти мимо этого легендарного бенчмарка. К тому же, тут есть графические тесты.





Графические тесты LD - low detail; HD - high detail





В прошлый раз меня упрекали в отсутствии игровых тестов, в этот раз я их добавил. Разрешение 1024х768, настройки везде стоковые. И да, я вам почти не показал железо. Исправляюсь - вот мои 2 видеокарты Radeon HD 3650, которые участвовали в этих тестах. Имея Agp версию, с покупкой платы ASRock P4i945GC озаботился приобрести такую же видеокарту, но в версии с PCI-E. Оказалось, что Авито заполнен подобными, но на DDR2 памяти, версию с DDR3, как у меня, пришлось поискать. Однако, были и варианты с DDR4. Одна и та же видеокарта по сути, на 3 типах памяти.

FarCry Benchmark

Этот бенчмарк пришлось поискать. Бывает довольно трудно найти старый софт в интернете, он пропадает с сайтов разработчиков, на которые зачастую ссылаются в различных статьях за то время. Красивее и плавнее всего, бенчмарк работал c ddr1 в двухканальном режиме. Что, кстати, отражено на графике.







Quake3 demo1 benchmark

Когда-то культовая игра, меня, почему то, не цепляла в то время, предпочитал более сюжетные игры ;)

Оказывается, в ней тоже есть бенчмарк.





Sanctuary demo v2.3 directx9

Этот и следующий графики - не игры а графические бенчмарки.

Tropics demo v1.3 directx9

И напоследок игра, которой по идее не должно быть в этом тесте, она вышла позже. Но S.T.A.L.K.E.R в сравнение я добавить хотел, уж очень много играл в нее с момента выхода в 2007 г. К сожалению, benchmark есть только в Clear Sky, в Тенях Чернобыля нет.



Заголовок спойлера Заголовок спойлера Day

Night

Rain



SunShafts Субъективно, приятнее всего демка работала на DDR1 в двухканальном режиме. Но, в то же время, именно в такой конфигурации она вылетала раз 10. Вылеты сталкера на ровном месте, знакомо, да?





Итоги

Тестирование заняло огромное количество свободного времени и принесло много эмоций, как положительных так и отрицательных. Отрицательных - от вылетов и глюков, тормозов и невозможности сделать все задуманное. Положительных - от прикосновения к RDRAM, пусть и спустя столько лет.

Для себя сделал вывод - если вы владели такой системой, купленной за большие деньги, на ней можно было совершенно свободно дождаться DDR2-533 или DDR2-800 минуя DDR1.

Знаю, читателей Overclockers не удивить ничем из перечисленного, но знали ли вы, что RDRAM использовалась не только с Pentium 4? Компания Hewlett-Packard выпускала dual slot 1 сервера KAYAK XU800 с RDRAM памятью.

Двухголовый PIII на быстрой RDRAM, это ли не прелесть? Может когда-нибудь достану.

В будущем, возможно, удастся вернуться к аналогичному тестированию, но уже процессора с шиной 533 Mhz. Для этого надо найти, живую и здоровую плату Asus P4t533-c или P4t533 для теста более скоростной 32битной RDRAM. Еще, в единственной доступной плате ITZR G41FBAL2 всего 1 слот DDR3, значит память в любом случае будет в одноканальном режиме. Есть, говорят, еще некая G41FBCL2, где 2 таких слота, но это полумифическая материнская плата, которую не достать. Если она у вас есть и вам она не нужна, напишите мне. Кроме того, ищу процессоры SL8JX, SL7Q8, SL7QB, SL7NC. Куплю, если все это не будет стоить как чугунный мост.

Спасибо за прочтение статьи. Автор не профессионал в тестах железа, просто решил поковыряться в приступе ностальгии со старыми железками и поделился с вами полученными впечатлениями. Прошу не судить строго.