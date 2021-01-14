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Сколько статей написано о домашних серверах, сколько комментариев. Расскажу вам свою историю, если интересно, проходите, присаживайтесь. Фото в статье не мои, тут это не особо важно. Скриншот с аптаймом мой.

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Кто - то строит домашний сервер на базе старого ПК, кто-то покупает специализированные решения типа NAS, кто-то городит все на роутере с внешним жестким диском. Я прошел почти через все это.

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На дворе 2009 год. Microsoft выпускает, ставшую народной, Windows 7, появляются первые кириллические домены, появились первые USB3.0 устройства в продаже, во всем мире бум нетбуков и электронных книг. Попался мне старый, списанный с работы, но бодрый ноутбук Asus S5000, без батареи и с мертвой клавиатурой.

На борту Pentium M 1.7 Ghz и 512 Мб DDR1 в редком форм-факторе uSO-DIMM. Купил в него тогда максимально емкий IDE жесткий диск - на 320 гб. Времена DC++ сетей уже заканчивались, скорость широкополосного интернета росла, а цена падала. Популярнее становились торрент-трекеры. Настроил на этой машинке автоматическую скачку новых серий сериалов с Лостфильма, папку расшарил в домашнюю сеть. Сначала настроил все на Windows, лицензия XP позволяла это сделать без угрызений совести. Потом был Debian Linux, эксперименты с Gentoo, Freebsd и, наконец, Freenas (Nas4Free не было еще тогда). Время шло, запросы менялись, понадобился медиасервер - им, на долгое время стал, и сейчас остается Serviio.

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2011 год. У меня стадия отрицания и желание переехать на специализированную железку. Ноутбук был выключен и закинут на полку, а взамен была куплена коробочка от Qnap (TS-410) на 4 диска с 256 Мб оперативной памяти и жутко тормозным ARM процессором. Диски специально брал зеленые WD на 5200 оборотов. Красные тогда еще не появились в продаже. Для уменьшения вибраций, NAS был установлен на небольшом вспененном коврике. До покупки этой штуки представить себе не мог, что буду чем-то недоволен. Медленная работа этой штуки, ограниченность в функциональности и появившаяся вскоре необходимость в телефонии с шифрованием, вынудили меня, в дополнение к этому гробу, купить малинку, еще первую, она только вышла тогда. С малинкой все было замечательно - телефония была на ней, остальное на NAS. Разве что веб интерфейс с трудом шевелился на обоих устройствах. Вопрос с производительностью надо было решать. NAS был продан, доволен был, как слон, что купили эту штуку у меня.

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На замену ему купил HP Microserver Gen 8 - самую минимальную конфигурацию - с 2 Гб оперативной памяти и на Celeron. Да, не густо, но была возможность расширения дальнейшего апгрейда: хочешь Xeon - поставь и памяти побольше, хочешь - отдельный аппаратный рейд контроллер. Впрочем, поддержку виртуализации завезли, производительности мне хватило и так, поставил SSD, на него ESXi и понеслась. Аккуратная коробочка на 4 диска, софтовый рейд и небольшой уровень шума при некоторых ухищрениях.

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Казалось бы, какие могут быть проблемы с этой сборкой? Сделано подобное железо очень хорошо, т.к. нацелено на малый бизнес и долгую работу без выключений.

Проблема первая - я кошатник, а значит любой компьютер, имеющий вентиляторы непременно, со временем, как ни убирайся и не пылесось, сам становится пылесосом. И вторая - с электропитанием в у меня, тогда еще в хрущевке, бывали перебои. С первой проблемой разобраться можно только на время - чистить периодически, а значит выключать. Но аптайм же! Хочется большой аптайм, не спрашивайте зачем. Со второй проще - я поставил все сетевое оборудование под защиту б.у. APC CS 500. Батарейку разве что купил новую, специально выбрал с защитой от возгорания. Работало все это благополучно длительное время, периодически спасая аптайм. Но, как-то раз, вечером, все пошло не по плану - свет выключили во всем районе, была какая-то авария. С удовлетворением наблюдая на экране телефона, свою единственную оставшуюся в живых WIFI сеть, я заметил странных запах - из хваленого фирменного APC, пусть и б.у., шел дымок. И ладно я дома был, а если бы это днем произошло? Срочно все было выключено, из ИБП была вынута батарея, больше я его не включал. Надо было думать, что делать дальше - новый (даже действительно новый) бесперебойник я покупать не хотел - APC нужный по характеристикам стоил невменяемых денег, Powerman и прочее брать не хотелось по понятным причинам. Microserver был благополучно продан даже с выгодой и вместе с половиной дисков.

Что же сделать, чтобы решить все проблемы и остаться довольным железом? Ну, хоть часть проблем? Я принял решение купить для начала с али алюминиевый мини пк с пассивным охлаждением на Celeron 3965U на DDR3 памяти (она у меня была). Ведь если нет вентиляторов, они не будут забиваться, логично? Но пока он ко мне ехал, подвернулся лучше вариант, который закрывал обе проблемы - ноутбук HP 250 G4 на Celeron N3050 практически бесплатно - он также был списан с работы по причине диких тормозов в Windows 10 :D

Десятка мне там точно не была нужна, как и любой графический GUI вообще - я туда ESXi поставил, предварительно собрав образ со всеми необходимыми драйверами.

Что мы имеем - ноутбук с полностью пассивным охлаждением, а значит, пыли внутри будет минимум и обслуживать его не надо вообще - максимум пыль с крышки стереть. Ноутбук свежий, хоть и б.у., а значит, батарея жива и показывает неплохие результаты - не менее 2-3 часов работы (решение второй проблемы - с резервным питанием). С энергопотреблением все хорошо, так что, аппарат не греется толком, TDP процессора всего 6W.

Стандартно - взял 2 диска на 1 Tb, один в штатное место, второй через переходник в слот для DVD-ROM, установил максимум оперативной памяти (это, увы, всего 8 Гб). Главный, и единственный минус - 100 Мбит сетевая карта, хотя в старших моделях линейки ставят гигабит. Виртуалки крутятся, пропускной способности сетевой карты хватает. Сервер почти не слышно, даже ночью, даже, если прислушиваться.

За почти два с половиной года работы выключался всего пару раз. Первый - снова авария на подстанции, полдня не было света в этот раз. Успел снять скриншот с годом аптайма виртуалки незадолго до этого.

И второй раз недавно выключил, для переезда на новую жилплощадь. Заодно один из дисков поменял на SSD, давно хотел. Для моих потребностей хватало медленных hdd, но цены на tb ssd уже давно не кусаются, пусть побыстрее будет и еще тише. Если вы до этого думали, что производители делают бюджетные ноуты на пассивном охлаждении только для гарантированных страданий пользователей, вот вам пища для размышлений, что можно соорудить из такой машинки.

История сделала у меня круг, и я от ноутбука вернулся к ноутбуку, о чем не жалею.