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Южная Корея готовится запустить городское аэротакси к 2025 году
Это первый шаг к созданию услуг городской аэромобильности (UAM) и развитию туристического направления на острове Чеджудо.
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Согласно планам, опубликованным The Korean Herald, на острове планируется создать несколько прибрежных маршрутов между тремя самыми посещаемыми туристическими местами. Планируется, что Чеджудо станет первым туристическим регионом Южной Кореи, где будет представлен электрический воздушный транспорт нового поколения.

В проекте участвуют местные власти, южнокорейская авиационная компания Kencoa Aerospace и Международный центр развития городов Чеджу (JDC).

Первый маршрут будет пролегать от международного аэропорта Чеджу на северном побережье до города Мосульпо (ориг. - Moseulpo) на юго-западе острова. Второй маршрут позволит туристам путешествовать между Мосульпо (ориг. - Moseulpo) и небольшими островами Гападо (ориг. - Gapado) и Марадо (ориг. - Marado). Третий маршрут соединит аэропорт Чеджу и одну из главных природных достопримечательностей острова – Сонсан Ильчхульбон, известный как Пик Восхода Солнца.

Проект включает постройку вертикальных портов для облегчения взлета и посадки аэротранспорта и новых отелей для растущего числа туристов. По словам исполнительного директора компании Kencoa Aerospace Чон Чан Ён (ориг. - Chung Chan-young) вертикальные порты позволят туристам пересаживаться с самолетов в аэротакси, не покидая международного аэропорта Чеджу, и сразу отправляться к месту отдыха.

Реализовать проект аэротранспорта на острове Чеджу с его захватывающими видами – решение, по меньшей мере, взвешенное и прагматичное. Первые попытки запуска воздушного такси между центром Сеула и международным аэропортом Кимпхо (ориг. - Gimpo) вышли неудачными. Основная причина – на запланированных маршрутах оказались ряд запретных для полета зон.

«Организовать маршрут полета для аэротакси вдоль побережья острова Чеджудо гораздо легче, чем в самом Сеуле. В городе полеты дронов или самолётов в таких районах как Йонгсан (ориг. - Yongsan) строго ограничены государством», - говорит Чон Чан Ён. «Остров Чеджудо – идеальный испытательный полигон для разработки аэротакси».

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#южная корея #аэротакси #uam #городской воздушный транспорт #остров чеджудо
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