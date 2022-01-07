UFL может предложить игрокам честную игру без гандикапа

С момента первого анонса футбольного симулятора UFL, мы активно следим за новостями этой игры. За последнее время появилось много информации, которой мы хотим с вами поделиться, а именно: анонс геймплея, новые клубы и футболисты сотрудничающие с UFL, а также некоторые детали геймплея от разработчиков.

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Чуть больше 4 месяца прошло, как нам показали первый трейлер футбольного симулятора UFL, за это время игра собрала вокруг себя несколько клубов из Европы, среди которых Вест Хэм из Англии, Спортинг из Португалии, Шахтёр Донецк из Украины, Боруссия из Германии, Монако из Франции и Бешикташ из Турции. Первым стадионом, который появился в игре - это стадион клуба Вест Хэм, который вы можете наблюдать на картинках ниже.

Амбассадорами игры выступили сразу три футболиста из главного чемпионата Англии. Среди них есть Александр Зинченко, Роберто Фирмино и Ромелу Лукаку. Кстати, UFL разрабатывает компания из СНГ «Strikerz Inc.». Так же для топовых футболистов и амбассадоров в UFL добавят реальные лица игроков. Лица и модельки футболистов реализованных в игре вы также можете увидеть на картинках ниже.

Переходим к самому интересному, а именно к геймплею. Официальная дата выхода геймплея объявлена на 27 января, то есть ждать осталось недолго. Как сообщается, геймплей будет не простой демонстрацией игрового процесса, помимо этого в видео разработчики будут рассказывать об интересных механиках игры.





И напоследок, на официальном YouTube-канале UFL вышел небольшой ролик, в котором разработчики делятся своей работой над анимацией игроков в игре. Разработчики уделяют этому аспекту большое внимание, иногда им приходится тратить много часов на проработку простого движения футболиста в игре.





Команда Strikerz Inc. трудится над проектом UFL уже более трёх лет, чтобы предложить игрокам качественный футбольный симулятор. Движком игры является Unreal Engine 5. К слову, UFL является бесплатной, но честной игрой без гандикапа и прочих механик, влияющих на игровой процесс.

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В общем и целом, можно сказать, что команда Strikerz Inc. хочет предложить нам действительно футбольный симулятор, а не подобие его, как например FIFA и eFootball. Как мы ранее сказали, геймплей представят 27 января. Надеемся, что у Strikerz Inc. всё получится в лучшем виде, и наверняка в этом 2022 году мы сможем поиграть в футбольный симулятор UFL.