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Игры, где игрок должен устранить противников, часто бывают крайне жестокими, настолько, что даже правительства разных стран обращают на них внимание. Мы составили список из 6 популярных игр, которые по той или иной причине были запрещены в некоторых странах. Большинство игр из списка составляют старые игры, но и продолжения таких игр тоже получают запрет на продажу или ограничения.

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Первым на очереди идёт серия игр Doom. Сюжет игры отправляет главного героя устранять различную нечисть, которая вторглась на планету. Игроку придётся уничтожать зомби, кибердемонов и других неприятных существ. Врагов будет много, а соответственно и крови. Из-за крайней жестокости, обильной кровью, а также присутствия символики сатанизма, игре присудили высокий возрастной рейтинг. В Германии серию игр Doom постигла более суровая участь, власти запретили продажу данной игры в стране.

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Следом за ней идёт не менее популярная серия Mortal Kombat. Бойцы сражаются на турнирах, чтобы получить свободу или завоевать другие миры. В этой игре также присутствует обилие крови, а крайне жестокие Fatality с целью умертвить противника стали поводом повышения возрастного рейтинга до максимума (только для взрослых). Сегодня серия игр Mortal Kombat запрещена в Австралии, Южной Кореи и Германии.

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Manhunt - это игра от Rockstar, которая вышла в 2003 году. Игра представляет собой стелс-хоррор от третьего лица, в котором приговорённого к смертной казни главного героя принуждают к участию в шоу на выживание. Из-за того, что львиную долю участников смертельных игр составляют бандиты, преступники и отбитые психопаты, в Munhunt огромное количество жестоких сцен расправы над противниками. В России и Австралии игру попросту запретили, а в Германии суд Мюнхена конфисковал все версии Manhunt с официальным заявлением: «за представление убийства как веселья».

Carmagedon вышла в 1997 году и представляла собой типичный гоночный проект, но, как многие знают, в игре присутствует огромное количество крови. Суть проста: давишь пешеходов машиной и получаешь определённое количество очков. Вследствие чего в некоторых странах разработчиков обязали изменить игру. Власти стран сняли запрет после того, как люди в игре были заменены роботами и зомби, которые взрывались при столкновении.

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Ну и конечно же в этот список попала всеми знакомая серия игр Grand Theft Auto. В Таиланде игру запретили в 2008 году, когда подросток захотел воплотить роль главного героя в реальность и убил таксиста. Серия игр GTA также подвергается критике во многих странах из-за жестокости, крови и садизма.

Завершает наш список шутер под названием Postal. Самое странное это то, что разработчики гордо пишут на обложке игр: «запрещена в 13 странах». Власти этих стран указали несколько причин для запрета игры: жестокость, пропаганда наркотиков, неприемлемое отношение к религии и т.д. Хотя и разработчики заявляют, что любую миссию можно пройти не прибегая к насилию, вы наверняка знаете основные механики этой игры.

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Вот и подошёл к концу наш список популярных игр, запрещённых в разных странах. А какую игру вы ожидали увидеть здесь? Напишите в комментариях. А на этом всё.