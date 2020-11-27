Windows 10X будет предназначена для слабых компьютеров
Как и ожидалась, Microsoft не будет выпускать Windows 11, а остановится на 10-ой версии, дополняя её постоянными апдейтами, ровно так же, как и Apple поступает с Mac OS.
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Стало известно, что Microsoft уже скоро готовит к выпуску долгожданную Windows 10X, которая будет предназначена специально для слабых компьютеров с малым объёмом оперативной памяти. Версия Release to Manufacturers (RTM) должна выйти в течение нескольких недель.
Судя по недавним скриншотам рабочего стола Windows 10X, разработчики Microsoft постарались сделать Windows хоть как-то красивее. Так же разработчики сделали версию 10X проще, чтобы она без проблем могла работать на слабых ноутбуках. Редизайн коснётся центра уведомлений, меню Пуск, который лишится стандартных плиток, а так же других компонентов. Наконец-то в Windows 10X окна получат закруглённые углы.
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Когда новую ОС можно будет скачать и установить на компьютер, неизвестно, но источник заявляет, что Windows 10X будет предустановлена на некоторые маломощные ноутбуки. В общем, совсем скоро сможем понять, смогла ли Microsoft сделать верный шаг.
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