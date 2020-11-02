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Кажется, скоро мир мобильных устройств ждёт очередная революция, а именно — отказ от всех разъёмов. В октябре этого года на презентации iPhone 12, компания Apple сделала большой шаг в сторону развития устройства для беспроводной зарядки смартфонов, вдвое увеличив максимальную мощность, а также сделав эту технологию удобной.

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Долгое время в интернете ходили слухи о новом устройстве от Apple, под названием Apple AirPower, который должен был стать первой станцией для беспроводной зарядки сразу для нескольких девайсов. Компания отказалась от станции в пользу старой, но удобной технологии MagSafe. Но их главный конкурент на рынке - Samsung, уже реализовал идею станции и начал продажи этих устройств в России.

Модель под номером EP-P6300 фактически аналог AirPower, только в духе Samsung. Станция имеет возможность заряжать сразу 3 устройства: часы, наушники и телефон. Для смартфонов Samsung доступна максимальная мощность 9 Вт и 7,5 Вт для Apple iPhone.



Станция для беспроводной зарядки от Samsung для покупателя обойдётся в 7 490 рублей. Зная скорость беспроводной зарядки смартфонов, эта покупка становится довольно сомнительной.