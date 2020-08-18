Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Сегодня постараюсь собрать хороший ПК для работы типа видео монтажа. Сборка не игровая, но главное танчики запускаются и этого хватит. Для тех, у кого нет ни монитора, ни клавиатуры и прочих вещей для полноценной работы за компьютером, в конце подберу для вас хороший монитор, клавиатуру и т.д.

реклама

Начнём со сборки системного блока. Ссылки оставлять не буду, просто скажу цену и где искать. Увы, собирать мы будем на стареньком Xeon, но для любителей новых процессоров, сделаю отдельную статью.

Начнём с процессора. Для комфортной работы в Sony Vegas и в других подобных программах, нам понадобится много ядер. Заглянув в AliExpress, мы найдём множество процессоров, но нам нужен только один, выбор пал на Xeon E5 2678 v3. Двенадцать ядер на частоте 2,5 ГГц обеспечат нам быстрый рендеринг и стабильную работу, а при разгоне до 3,3 ГГц, этот процессор точно удивит вас. Цена его примерно 6000 рублей.

Начнём с процессора. Для комфортной работы в Sony Vegas и в других подобных программах, нам понадобится много ядер. Заглянув в AliExpress, мы найдём множество процессоров, но нам нужен только один, выбор пал на Xeon E5 2678 v3. Двенадцать ядер на частоте 2,5 ГГц обеспечат нам быстрый рендеринг и стабильную работу, а при разгоне до 3,3 ГГц, этот процессор точно удивит вас. Цена его примерно 6000 рублей. Дальше идём за материнской платой. Материнку желательно купить хорошую, чтобы разогнать наш процессор хотя бы до 3 ГГц. AliExpress нам в помощь. Плату выбрал с радиаторами, можно поставить 4 плашки ОЗУ DDR4, имеется M.2 слот для SSD, чем мы и воспользуемся. Материнская плата Kllisre X99, цена на неё 5700 рублей.

Дальше идём за материнской платой. Материнку желательно купить хорошую, чтобы разогнать наш процессор хотя бы до 3 ГГц. AliExpress нам в помощь. Плату выбрал с радиаторами, можно поставить 4 плашки ОЗУ DDR4, имеется M.2 слот для SSD, чем мы и воспользуемся. Материнская плата Kllisre X99, цена на неё 5700 рублей. Теперь стоит поискать оперативную память из огромной кучи товаров на AliExpress. Лучшие чипы у Samsung, а значит ищем именно этого производителя. Нам понадобится две плашки по 8Гб с частотой 2133 Mhz, цена каждой ~2300 рублей. 16 гигабайт оперативки, очень помогут нам при монтаже видео.

Теперь стоит поискать оперативную память из огромной кучи товаров на AliExpress. Лучшие чипы у Samsung, а значит ищем именно этого производителя. Нам понадобится две плашки по 8Гб с частотой 2133 Mhz, цена каждой ~2300 рублей. 16 гигабайт оперативки, очень помогут нам при монтаже видео. Скорость постоянной памяти очень важна, поэтому берём SSD. Чтобы немножко сэкономить, мы возьмём 256 Гб, этого вполне хватит для работы. Выбрали мы XrayDisk M.2 SSD на 256 Гб, обойдётся он нам в ~2250 рублей.

Скорость постоянной памяти очень важна, поэтому берём SSD. Чтобы немножко сэкономить, мы возьмём 256 Гб, этого вполне хватит для работы. Выбрали мы XrayDisk M.2 SSD на 256 Гб, обойдётся он нам в ~2250 рублей. Пришло время не очень важной для сегодняшней сборки компонента. При выборе видеокарты стоит быть максимально осторожным, чтобы не наткнуться на хлам. Я выбрал Asus GTX 950 на 2 Гб, стоит она ~5300 рублей (да уж, нынче FPS не дешёвый). Сразу скажу, что GTA 5 тянет на высоких, на этом тесты можно завершать.

Пришло время не очень важной для сегодняшней сборки компонента. При выборе видеокарты стоит быть максимально осторожным, чтобы не наткнуться на хлам. Я выбрал Asus GTX 950 на 2 Гб, стоит она ~5300 рублей (да уж, нынче FPS не дешёвый). Сразу скажу, что GTA 5 тянет на высоких, на этом тесты можно завершать. Да, чуть не забыл, нам ещё нужно позаботиться об охлаждении процессора. Кулер стоит выбирать с диаметром вертушки 12 сантиметров, так он не будет шуметь и отвлекать нас от работы. Для нас идеальным вариантом будет "Снеговик" с четырьмя медными трубками. У продавца я нашёл 2 варианта этого кулера: с двумя вертушками или с одной. Лучше всего купить кулер с двумя вертушками, обойдётся он нам в ~1550 рублей. Ещё стоит взять отличную термопасту от ARCTIC на 4 грамма. Итоговая цена за кулер и термопасту ~2000 рублей.

Да, чуть не забыл, нам ещё нужно позаботиться об охлаждении процессора. Кулер стоит выбирать с диаметром вертушки 12 сантиметров, так он не будет шуметь и отвлекать нас от работы. Для нас идеальным вариантом будет "Снеговик" с четырьмя медными трубками. У продавца я нашёл 2 варианта этого кулера: с двумя вертушками или с одной. Лучше всего купить кулер с двумя вертушками, обойдётся он нам в ~1550 рублей. Ещё стоит взять отличную термопасту от ARCTIC на 4 грамма. Итоговая цена за кулер и термопасту ~2000 рублей. Теперь главное выбрать нормальный блок питания, чтобы всё это железо не сжечь. Самым надёжным будет be quiet! SYSTEM POWER 9 500W на 500 ватт. Цена за штуку 4500 рублей, данный блок полностью оправдывает свою цену.

Теперь главное выбрать нормальный блок питания, чтобы всё это железо не сжечь. Самым надёжным будет be quiet! SYSTEM POWER 9 500W на 500 ватт. Цена за штуку 4500 рублей, данный блок полностью оправдывает свою цену. Завершает нашу сборку корпус от Zalman, модель S5. Главное преимущество этого корпуса, то что дополнительные кулеры устанавливать не надо, в комплекте уже идут 2 хороших вентиляторов. Цена за него 4000 рублей.

В итоге за все комплектующие у нас вышло 34 тысяч рублей или 450 долларов. Процессор, материнская плата, оперативная память, SSD, видеокарта, кулер и термопаста продаются на AliExpress,, а блок питания и корпус придётся купить у нас в магазине. Для тех, кто собирает компьютер с нуля, читаем статью дальше.

Начнём с монитора. Если вы хотите уложиться в бюджет до 10 тысяч рублей, то посоветую 2 монитора от LG: модель "LG 22MK600M-B" с диагональю экрана 22 дюйма и модель "LG 24MK600M-W" с диагональю 24 дюйма. Оба монитора одинаковы, разница лишь в диагонали экрана и цене, старшая модель обойдётся вам в 10 тысяч, тогда как младшая стоит на 2 тысяч дешевле. С мониторами знаком лично и скажу, что они стоят своих денег.

Начнём с монитора. Если вы хотите уложиться в бюджет до 10 тысяч рублей, то посоветую 2 монитора от LG: модель "LG 22MK600M-B" с диагональю экрана 22 дюйма и модель "LG 24MK600M-W" с диагональю 24 дюйма. Оба монитора одинаковы, разница лишь в диагонали экрана и цене, старшая модель обойдётся вам в 10 тысяч, тогда как младшая стоит на 2 тысяч дешевле. С мониторами знаком лично и скажу, что они стоят своих денег. Клавиатуру и мышь выбирайте по своим предпочтениям, обязательно читайте отзывы, чтобы не купить хлам.

Последнее, что нам нужно, это колонки.. Из множества вариантов до двух тысяч я наткнулся на довольно-таки стильный вариант, называются колонки "2.0 F&D v620 plus". Их цена 1300 рублей, и за эту цену это идеальный вариант.

анонсы и реклама Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде Супердешевая 1660 - смотри цену сидя Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке

Вот и подошла сборка к концу. Всем спасибо за внимание.