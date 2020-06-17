ТОП 11 ботов Телеграм
Боты умеют скачивать музыку, видео или другой файл не выходя из телеграма, получать письма и многое другое. Собрали для вас 11 полезных ботов. Коротко и по делу. Приятного просмотра.
11 МЕСТО: RSocks Shop: Proxy & VPN. Бот для быстрого получения Proxy и VPN. Выбирать ip-адреса можно из 45 стран.
10 МЕСТО: Nemiling. Если у вас есть свой канал в телеграм, то с помощью этого бота сможете сделать платную подписку. Человек, переходя на ваш канал, должен будет заплатить за подписку, иначе он не сможет подписаться.
9 МЕСТО: News Bot. Бот будет отправлять вам последние новости, просто выберите страну и категорию.
7 МЕСТО: Игра "Правда или Ложь". Бот будет отправлять вам различные факты, а ваша задача - определить правда это или ложь.
6 МЕСТО: инста-шпион. Позволяет скачивать истории и публикации из инстаграм. А так же, бот может шпионить, отправлять вам публикации из выбранного аккаунта, как только они появятся в инстаграм.
5 МЕСТО: Gmail Bot. Позволяет получать и отправлять письма из электронной почты gmail.4 МЕСТО: Kinoxa Bot. Этот бот предложит вам новые или популярные фильмы, а так же можно ввести название фильма. После того как выбрали кино, бот отправит вам ссылку для просмотра.
3 МЕСТО: Gozilla Downloader. Позволяет скачивать аудио и видео из соц сетей и онлайн-сервисов, не выходя из телеграма.
реклама2 МЕСТО: VK Music Bot. Бот позволяет искать музыку в базе ВК, слушать музыку, создавать плейлисты. Полезный бот, советую всем.
1 МЕСТО: Rutracker. Бот, который подойдёт всем, кто любит халяву. Ищете нужный вам файл и загружаете его не выходя из мессенджера.
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