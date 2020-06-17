Боты умеют скачивать музыку, видео или другой файл не выходя из телеграма, получать письма и многое другое. Собрали для вас 11 полезных ботов. Коротко и по делу. Приятного просмотра.

11 МЕСТО: RSocks Shop: Proxy & VPN. Бот для быстрого получения Proxy и VPN. Выбирать ip-адреса можно из 45 стран.

10 МЕСТО: Nemiling. Если у вас есть свой канал в телеграм, то с помощью этого бота сможете сделать платную подписку. Человек, переходя на ваш канал, должен будет заплатить за подписку, иначе он не сможет подписаться.

9 МЕСТО: News Bot. Бот будет отправлять вам последние новости, просто выберите страну и категорию.

анонсы и реклама Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> Обвал цен на RTX 2080 SUPER <b>9900К дешевле всего в Регарде</b> Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже i5 10500 - Ситилинк рушит цену 9900K: цена снижена несколько раз - смотри финальную 19 видов Comet Lake от 3800р в Регарде

8 МЕСТО: Yandex Translate . Яндекс Переводчик в телеграм. Поддерживается 12 языков.

7 МЕСТО: Игра "Правда или Ложь". Бот будет отправлять вам различные факты, а ваша задача - определить правда это или ложь.

6 МЕСТО: инста-шпион. Позволяет скачивать истории и публикации из инстаграм. А так же, бот может шпионить, отправлять вам публикации из выбранного аккаунта, как только они появятся в инстаграм.

5 МЕСТО: Gmail Bot. Позволяет получать и отправлять письма из электронной почты gmail. 4 МЕСТО: Kinoxa Bot. Этот бот предложит вам новые или популярные фильмы, а так же можно ввести название фильма. После того как выбрали кино, бот отправит вам ссылку для просмотра.

3 МЕСТО: Gozilla Downloader. Позволяет скачивать аудио и видео из соц сетей и онлайн-сервисов, не выходя из телеграма.

реклама

2 МЕСТО: VK Music Bot . Бот позволяет искать музыку в базе ВК, слушать музыку, создавать плейлисты. Полезный бот, советую всем.

1 МЕСТО: Rutracker. Бот, который подойдёт всем, кто любит халяву. Ищете нужный вам файл и загружаете его не выходя из мессенджера.