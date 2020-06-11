Топ 5 лучших игр на Андроид в 2020 году
Представляю топ из 5 игр. Мы выбрали только самые интересные игры, которые точно понравятся всем, даже ПК боярам, но это не точно. Всем советую поиграть хотя бы в одну игру, чтобы вы ощутили всю мощь смартфона.
Русский язык: присутствует • Размер: 75 Мб • СКАЧАТЬ ИГРУ
реклама4 МЕСТО: The Hunter 3D : Hunting Gam - симулятор охоты. Затягивающая игра с красивой графикой, как для смартфона. Есть большой выбор оружия, охотиться можно как на маленьких, так и на больших животных, от зайца до большого медведя. Потрясающий североамериканский ландшафт и охота делают свою атмосферу в этой игре. Лично мне игра понравилась, советую поиграть, посоревноваться с друзьями, кто больше соберёт трофеев.
Русский язык: отсутствует • Размер: 131 Мб • СКАЧАТЬ ИГРУ
реклама3 МЕСТО: Guns and Spurs 2 - RDR 2 на минималках. Довольно-таки неплохой клон red dead redemption 2. Реалистичная графика, с яичками у коня всё хорошо, есть лассо и открытый мир. Если у вас на ПК по какой-то причине не тянет rdr 2, то смело можете скачать эту игру и наслаждаться прекрасным диким западом. Ладно шучу :D. Вы будете выступать в роли охотника за головами Нужно поймать 33 самых опасных и разыскиваемых преступников. Игра достойна внимания, поэтому 3-е место достаётся ей.Русский язык: присутствует • Размер: 146 Мб • СКАЧАТЬ ИГРУ
2 МЕСТО: Area F2 - это качественный клон Rainbow Six Siege. Выбирайте одного из более 20 агентов, каждый из которых имеет уникальные способности. Атакуйте или обороняйтесь в невероятно реалистичном окружении. Любую крышу или стену можно укрепить или, наоборот, разрушить, так что всегда надо быть начеку. Игра заставляет игроков проявить тактическую смекалку. Глушите сигнал противника и оставайтесь незамеченным. Го скачивать игру и нагибать противников.Русский язык: присутствует • Размер: 720 Мб • СКАЧАТЬ ИГРУ
реклама1 МЕСТО: FORTNITE - одна из самых известных королевских битв, и это несмотря на то, что мне больше нравится PUBG. Игра уже вышла в маркете, поэтому можете забыть о костылях и довольно-таки специфической установке. Игра начинается с интересной сюжетной завязки, далее вас переносят в убежище. Разнообразие героев и куча оружия, которое вы собираете по ходу игры, затягивает ещё больше. Если вы, как и я, любите королевскую битву, то эта игра именно для вас.Русский язык: присутствует • СКАЧАТЬ ИГРУ
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