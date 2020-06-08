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Сделали для вас топ 7 игр, которые по какой-то причине исчезли из маркета. Но в интернете эти игрушки до сих пор есть, и вы можете скачать их .

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7 МЕСТО › RESIDENT EVIL 4

Наш топ начинает всем знакомая игра. Вы когда-нибудь играли в Resident Evil на смартфоне? Ваш персонаж - бывший полицейский по фамилии Кеннеди. Главная задача - спасти похищенную дочь президента. Действие происходит в небольшой деревне, в которой большая часть населения заражена вирусом, но при этом никто не носит маски и перчатки. Заражённые будут мешать вам в поиске, но на помощь придёт большое количество оружий. Неважно, играли вы или нет, пройти Resident Evil в любое время не помешает. СКАЧАТЬ ИГРУ

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6 МЕСТО › PROJECT STALKER

Приключенческая Stalker Mobile, созданная на основе книги "Пикник на обочине". Вас перенесут в зону отчуждения Чернобыльской АЭС, где вы будете лазить по мрачным локациям, уничтожать врагов и мутантов. СКАЧАТЬ ИГРУ

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5 МЕСТО › MILLET SHOOTOUT: BATTLEFIELD FRONTLINE

Качественный мобильный шутер на последнем движке Unreal Engine 4, которая отдалённо напоминает игры из серии Battlefield. Для игроков доступны 3 режима игры: режим Battlefield 16 на 16, классический PVP и конечно же королевская битва. СКАЧАТЬ ИГРУ

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4 МЕСТО › THE AMAZING: SPIDER-MAN 2

На четвёртом месте человек-паук . По сюжету, на Манхеттен снова пришли злодеи во главе с Веномом, Зелёным Гоблином и Электро. Никто не сомневается что вы дадите им отпор, но для этого придётся попотеть. СКАЧАТЬ ИГРУ

3 МЕСТО › NOVA 3

Бронза достаётся очень крутой игре от Gameloft, которую по неизвестной причине удалили из маркета. Это третья часть шутера от первого лица, где вам надо будет спасать планету. 6 режимов игры и возможность играть онлайн, делает эту игру одной из лучших. СКАЧАТЬ ИГРУ

2 МЕСТО › ANGRY BIRDS CLASSIC

Серебро достаётся классике игр из серии Angry Birds. На неё выпустили огромное количество клонов, но первая часть запомнилась больше всего. На момент удаления игры из Play Market было 500 млн скачиваний. Ссылочка на месте и давайте скачивать игру. СКАЧАТЬ ИГРУ

1 МЕСТО › ASPHALT 9: Legends

Золото забирает гоночный симулятор, который по какой-то причине исчез из маркета. Но всё-таки Asphalt остаётся лучшим в плане геймплей, графики и эффектов. СКАЧАТЬ ИГРУ



