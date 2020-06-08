ТОП 7 андроид игр, которых нет в Play Market
реклама7 МЕСТО › RESIDENT EVIL 4
Наш топ начинает всем знакомая игра. Вы когда-нибудь играли в Resident Evil на смартфоне? Ваш персонаж - бывший полицейский по фамилии Кеннеди. Главная задача - спасти похищенную дочь президента. Действие происходит в небольшой деревне, в которой большая часть населения заражена вирусом, но при этом никто не носит маски и перчатки. Заражённые будут мешать вам в поиске, но на помощь придёт большое количество оружий. Неважно, играли вы или нет, пройти Resident Evil в любое время не помешает. СКАЧАТЬ ИГРУ
реклама6 МЕСТО › PROJECT STALKER
Приключенческая Stalker Mobile, созданная на основе книги "Пикник на обочине". Вас перенесут в зону отчуждения Чернобыльской АЭС, где вы будете лазить по мрачным локациям, уничтожать врагов и мутантов. СКАЧАТЬ ИГРУ
реклама5 МЕСТО › MILLET SHOOTOUT: BATTLEFIELD FRONTLINE
Качественный мобильный шутер на последнем движке Unreal Engine 4, которая отдалённо напоминает игры из серии Battlefield. Для игроков доступны 3 режима игры: режим Battlefield 16 на 16, классический PVP и конечно же королевская битва. СКАЧАТЬ ИГРУ
реклама4 МЕСТО › THE AMAZING: SPIDER-MAN 2
На четвёртом месте человек-паук . По сюжету, на Манхеттен снова пришли злодеи во главе с Веномом, Зелёным Гоблином и Электро. Никто не сомневается что вы дадите им отпор, но для этого придётся попотеть. СКАЧАТЬ ИГРУ
3 МЕСТО › NOVA 3
Бронза достаётся очень крутой игре от Gameloft, которую по неизвестной причине удалили из маркета. Это третья часть шутера от первого лица, где вам надо будет спасать планету. 6 режимов игры и возможность играть онлайн, делает эту игру одной из лучших. СКАЧАТЬ ИГРУ
2 МЕСТО › ANGRY BIRDS CLASSIC
Серебро достаётся классике игр из серии Angry Birds. На неё выпустили огромное количество клонов, но первая часть запомнилась больше всего. На момент удаления игры из Play Market было 500 млн скачиваний. Ссылочка на месте и давайте скачивать игру. СКАЧАТЬ ИГРУ
1 МЕСТО › ASPHALT 9: Legends
Золото забирает гоночный симулятор, который по какой-то причине исчез из маркета. Но всё-таки Asphalt остаётся лучшим в плане геймплей, графики и эффектов. СКАЧАТЬ ИГРУ
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