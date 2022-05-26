Эксперты независимой аналитической компании Omdia подвели итоги первого квартала 2022 года, проанализировав рынок производства телевизоров. Согласно полученным данным, мировой рынок телевизоров сократился на 6,3% в денежном эквиваленте и на 4,3% в штучном, дав выручку в 25,675 млрд долларов США с продаж 49,07 млн единиц выпускаемой продукции.
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Определились и лидеры рынка. Это по-прежнему компания Samsung Electronic, которая лидирует на рынке уже 16 лет подряд, занимает почётное первое место, имея долю в 40,7% с максимальными продажами моделей с большой диагональю от 80 дюймов (48,1%) и дорогих флагманов стоимостью от 2,5 тыс. долларов (49,3%).
Не отстает от неё и один из крупнейших мировых производителей потребительской электроники и бытовой техники компания LG Electronic, которая продолжает интенсивно наращивать объёмы производства телевизоров OLED, демонстрируя рост в штучном выражении на 17% до 924 600 единиц по сравнению с прошлогодними квартальными показателями. Если же прибавить сюда и поставку LCD, то получаем общий объём, исчисляемый 6 193 600 единиц. Также стоит отметить, что мировая доля компании достигла 17,7%, что весьма неплохо, учитывая современные реалии.
Наблюдается значительная прибавка и в общем сегменте OLED, который вырос на 24,7% (из них 62,2% приходится на LG) или на 1 486 0001 единиц, в то время как на рынке LCD, напротив, наблюдается спад на 5%. При этом лидером продаж остаются корейские производители с их суммарным показателем в 50,6%, что в 2 раза больше китайской доли, составляющей на сегодняшний день 25,9%.