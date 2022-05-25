Компания вынуждена сократить план производства с 950 до 850 тысяч автомобилей в июне из-за нехватки полупроводников.

Антиковидные меры продолжают бить по крупным мировым производителям, затрагивая и автомобильный сегмент. Например, такому крупнейшему мировому производителю автомобилей как Toyota Motor пришлось на время остановить сборочный процесс на японских заводах ввиду острого дефицита комплектующих.

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Как сообщает информационное агентство Reuters, ссылающееся на официальных представителей Toyota, компании пришлось сократить июньский план выпускаемой продукции на 100 тысяч единиц транспорта, понизив объём до 850 тысяч автомобилей из-за нехватки полупроводников. Однако эти изменения не носят глобальный характер, и ожидается, что за последующие 12 месяцев Toyota Motors выпустит к апрелю 2023 года, как и планировалось 9,7 млн автомобилей.

Конечно, не стоит выносить за скобки фактор неопределённости, который вносит свои коррективы, ощутимо препятствуя нормальному развитию и дальнейшему планированию, но в целом настрой у японского автопроизводителя вполне боевой. В частности, этим летом компания надеется сохранить обозначенные выше объёмы в количестве 850 тысяч единиц транспорта ежемесячно, не забегая далеко вперёд, ввиду непредсказуемости эпидемиологической ситуации в мире, напрямую влияющей на производство и логистику необходимых для поддержки полного цикла комплектующих.

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К примеру, в том же Китае непрекращающиеся локдауны привели к тому, что Toyota Motor вынуждена была приостановить работу сразу 16 сборочных конвейерных линий на десяти заводах. И хотя пауза продлится недолго – всего лишь 5 рабочих дней с 25 мая по 3 июня, это ощутимо скажется на производственных объёмах.