Разработчики опубликовали новый геймплейный трейлер игры.

Известное ранее как Sold Out, издательство Fireshine Games совместно с британскими разработчиками Spiral Circus раскрыло важные детали об игровом платформере Spiral Circus, анонсировав выход и особенности нового подводного приключения.

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Согласно размещённому в Twitter посту, все желающие смогут приобрести этот геймплей с элементами присущей Silt головоломки уже этим летом, а точнее, в июне, хотя ранее сообщалось, что официальный релиз состоится не позже последнего весеннего месяца. Трудно сказать, с чем связана задержка поступления презентованной ещё год назад игры на полки магазинов, но узнать кое-какие подробности о ней можно уже сейчас.

Благодаря сопроводительному ролику, выпущенному перед стартом продаж геймплея, становится понятным, что геймеров ждут увлекательные приключения в глубинном океанском мире, полном загадок и неожиданных опасностей. При этом главным героем Silt Out станет водолаз-одиночка, роль которого и предлагается прикинуть на себя игрокам.

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Что примечательно – разработчики сделали подводный мир чёрно-белым, что только добавляет ему загадочности, вызывая больший интерес у потенциальных игроков. Им доведётся столкнуться с неведомыми морскими чудовищами и другими подводными жителями, захватывая некоторых из них в плен для решения тех или иных задач. Кроме того, игра получит поддержку русского языка, что позволит российским игрокам в полной мере насладиться её миром, полным загадок.