Аналитики Counterpoint Technology Market Research подвели итоги последнего квартала минувшего года в европейском сегменте мобильных устройств. Результаты оказались неоднозначными.
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Согласно этим данным, пандемия постепенно сдаёт свои позиции в плане воздействия на продажи, которые медленно пошли в рост. Интенсификации процесса мешает другая проблема, обусловленная все теми же коронавирусными ограничениями – дефицит компонентов, необходимых для производства электронной продукции. В итоге, несмотря на оживление рынка и общий прирост в 8%, годовые поставки продукции упали на процент.
Что касается лидеров продаж, то это место по-прежнему занимает южнокорейский гигант Samsung с долей 33% от всего мирового рынка. Не отстаёт и компания Apple, продемонстрировав чуть меньше трети от этого показателя – 32%. На третьих ролях китайский производитель номер один компания Xiaomi, которая продолжает стремительно наращивать свой потенциал, повысив объёмы продаж до 15% на европейском рынке мобильных телефонов. Остальные позиции занимают такие бренды КНР, как OPPO – 7%, realme – 2% и VIVO – 2%.
Если же сопоставить плюс 2021-го и минус 2020-го года, который составил целых 14%, то пока о восстановлении рынка в полном объёме не идёт и речи. Другой вопрос, что явно наметились тенденции к лучшему, и это не может не радовать.