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Недорогие и полезные товары с AliExpress: турбо-зажигалка, измерительные клещи, фонарик и другие

Каждый может купить на Алиэкспресс полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
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Ветрозащитная турбо-зажигалка

Цена: US $4.60 / 350.99 руб.

Незаменимая для активного отдыха турбо-зажигалка, которая не боится ветра, имеет кнопочное включение и удобно открывающуюся и закрывающуюся крышку на пружинке. Пламя можно регулировать, используя установленное в основании колёсико, что очень удобно. Кроме того, в магазине представлены 17 видов зажигалок разной расцветки и формы на любой вкус.

Внешний аккумулятор

Цена: от US $8.80 / 671.46 руб.

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Универсальный аккумулятор от бренда ASOMETECH с поддержкой двусторонней быстрой зарядки PD 18Вт и QC 3.0 имеет круглый цифровой дисплей, размещенный в верхнем углу, который отображает заряд подключаемого устройства в процентах, и порты Micro-USB, USB-А и USB Type-C. Ёмкость батареи составляет 10000 и 20000 мАч на выбор, этого хватит на три смартфонных зарядки. 

Мощный фонарик

Цена: US $10.04 / 766.07 руб.

Главное преимущество этого 5-диодного фонарика с защитой от влаги заключается в том, что он светит в 40 раз сильнее других устройств, имея соответствующую мощность в 100000 люмен и диапазон работы от 400 до 800 метров. К тому же, предусмотрены несколько разных режимов работы, а также удобная светодиодная шкала, отображающая по четвертям заряд аккумулятора. Он восполнятся через USB-порт за 1-2 часа, расположенный на корпусе фонарика. 

Измерительные клещи

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RTX 3070 со скидкой 15 000р

Цена: от US $18.83 / 1436.77 руб.

Измерительные клещи от производителя BSIDE позволяют снимать показания без разрыва электрической цепи. При этом инструмент настолько чувствительный, что его можно использовать даже на бетоне при условии, что провода будут спрятаны не глубже, чем на 1 см. Встроенный экран имеет подсветку, что позволяет применять клещи даже в темноте. Щупы измерительного инструмента оснащены защищёнными наконечниками и прорезями под контакты.

Набор аккумуляторов для геймпадов

Цена: US $18.87 / 1439.82 руб.

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С таким набором аккумуляторов из 4 штук можно не переживать за работу своих геймпадов Xbox, поскольку они продаются в комплекте с зарядным устройством. Каждый из аккумуляторов ёмкостью 1200 мАч после зарядки, которая занимает около трёх с половиной часов, способен держать заряд до 5 часов. Не всем может понравиться высокая яркость светодиодов зарядной док-станции, но в целом плюсов гораздо больше и качество на высоте.

Ножницы для рыбалки

Цена: от US $1.20 / 91.56 руб.

Рыболовные ножницы – это то, что обязательно должно быть у каждого рыбака. Они и леску перережут, и плетёнку откусят, являясь в целом, универсальным приспособлением, которое может найти применение не только на рыбалке, но и в быту. Кроме того, ножницы очень компактные, помещаются в любой сумке или кармане и удобно лежат в руке.

Набор отвёрток с трещоткой

Цена: от US $20.49 / 1563.43 руб.

Отличный качественный набор для всех случаев жизни, который можно использовать как на дому, так и в мастерской. По сути, здесь есть всё необходимое, начиная с трещотки и заканчивая удлинителями и сменными головками торцевого типа М5-М14. В общей сложности в комплект входит 39 единиц, весь инструментарий дополнен удобным пластиковым кейсом для хранения и переноски.

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