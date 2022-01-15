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Недорогие и полезные товары с AliExpress: цифровой мультиметр, аккумуляторная болгарка и другие

Каждый может купить на Алиэкспресс полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
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Цифровой мультиметр

Цена: от US $10.81 / 831.04 руб.

Этот необычный мультиметр с дисплеем может работать автономно от мизинчиковой батарейки AAA-типа. Измеряет ток, напряжение, сопротивление, ёмкость и частоту, а также наличие фазы любой точке сети и в беспроводном режиме на максимальном расстоянии до 2 см. При этом вам не нужно переключать диапазон, поскольку устройство сделает это автоматически, выводя все показатели на экран.

Перезаряжаемая батарея

Цена: от US $6.84 / 525.84 руб.

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Несмотря на сравнительно небольшую ёмкость в 1000 мАч, эта перезаряжаемая 9-вольтовая литиевая батарея со встроенным Micro USB-портом для подзарядки сможет держать заряд в течение целого месяца. Это идеальное устройство для ручных фонарей, настенных часов и прочих девайсов имеет компактные размеры 4,8 х 2,6 см и время зарядки до 100% за 1.5 часа.

Карманный Wi-Fi роутер

Цена: US $36.39 / 2797.55 руб.

Этот карманный Wi-Fi роутер даёт хороший сигнал и оснащён удобным кнопочным управлением. Устройство можно использовать в качестве широкополосного модема, вставив в него SIM-карту, а также подключать к сети, когда заряд на исходе. Поддерживает до 10 беспроводных подключений одновременно со скоростью до 150 Мбит/с. Батарея устройства держит заряд от 4 до 6 часов.

Светильник

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RTX 3070 со скидкой 15 000р

Цена: от US $23.10 / 1775.86 руб.

Очень стильное интерьерное решение от бренда LITU - это не просто светильник, он ещё и вращается, благодаря чему можно менять направление света, максимально подстраивая прибор под свои потребности. Помимо белой модели в магазине предлагается чёрный вариант светильника, а также вариант с возможностью переключения между 3-мя разными режимами свечения.

Аккумуляторная болгарка

Цена: от US $38.58 / 2965.91 руб.

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Автономная болгарка бренда Prostomer весить всего лишь 650 граммов. В основе устройства задействован двигатель бесщёточного типа, которому по плечу любой фронт работ, начиная со стандартной нарезки и заканчивая шлифовкой и полировкой. Кроме того, есть возможность выбрать из разных конфигураций инструмента, отличающихся друг от друга ёмкостью аккумулятора и комплектацией насадок.

Универсальная поясная сумка

Цена: от US $2.08 / 159.90 руб.

Небольшая по размеру, но очень вместительная сумка, в которой легко поместится смартфон, зарядный кабель, связка ключей и прочая важная мелочёвка. Крепкая конструкция и застежка-липучка не даст выпасть содержимому наружу, а цвет хаки и возможность носить сумку на ремне, предполагают её походное использование.

Доска для записей

Цена: US $12.39 / 952.51 руб.

Эта прозрачная доска для записей с миниатюрными габаритами 20 х 20 см станет настоящим украшением интерьера, будучи не лишённой полезной функциональной составляющей. Устройство оснащено LED-подсветкой, работает от сети через USB-порт и имеет 3 разных цвета корпуса на выбор. Сделана доска из акрила, в комплект входят маркеры.

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