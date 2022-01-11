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Недорогие и полезные товары с AliExpress: резак для труб, bluetooth-адаптер, штангенциркуль и другие

Каждый может купить на Алиэкспресс полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
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Bluetooth-адаптер для автомобиля

Цена: US $8.99 / 678.73 руб.

Переходник для авто AUX-Bluetooth от Baseus позволяет наделить вашу магнитолу беспроводным протоколом Bluetooth, поддерживает версии 5.0, 4.2 и 4.0. Подключаемся к нему через смартфон и наслаждаемся чистым звучанием. Чип устройства высокого качества передает звук без помех, встроенный микрофон позволяет работать как гарнитура. Девайс очень удобный, никаких лишних настроек не требуется, вставляется в разъёмы и подключается по Bluetooth. Звук не тормозит, качество такое же, как через обычный AUX.

Металлический штангенциркуль

Цена: US $6.84 / 516.41 руб.

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Штангенциркуль от Deko измеряет наружный и внутренний диаметр зазоров и отверстий, длину и глубину деталей в различных проекциях. Корпус сделан из металла. Максимальная длина измерения составляет 150 мм (5.9 дюйма). Инструмент продаётся в пластиковом кейсе. 

Автомобильное зарядное устройство

Цена: US $31.11 / 2424.25 руб.

Зарядка имеет 2 Type-C порта с быстрой зарядкой QC5.0 и один USB-разъём. Устройство подсвечивается, поэтому в любое время суток не придётся в слепую вставлять кабель. В комплекте идёт Type-C кабель. От неё можно заряжать всё что угодно: телефон, планшет, ноутбук. Удобно зарядить сразу 3 телефона, если едете с друзьями или семьёй. Зарядное устройство защищено тремя чипами от перегрузки по току, перенапряжения, перегрева, короткого замыкания и избыточной мощности.

Робот-пылесос

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RTX 3070 со скидкой 15 000р

Цена: US $459.37 / 34681.66 руб.

Робот-пылесос Dreame Z10 Pro с автоматическим мусоросборником позволит проводить полные уборки с заменой мешка раз в 65 дней. Благодаря опции самозапечатки мешка для пыли вам не нужно будет прикасаться к загрязнённой поверхности. Устройство имеет максимальную силу всасывания 4000 Па, 3 уровня водяного потока, обновленную LiDARсистему, автономность до 2.5 часов и аккумулятор ёмкостью 5200 мАч. Также есть автоматическая очистка после завершения уборки и обновлённая роликовая щётка, которая позволит  захватывать волосы без спутывания.

Коврик для мыши

Цена: от US $5.14 / 388.06 руб.

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Коврик от бренда Hagibis, изготовленный из португальского пробкового дерева придаст вашему рабочему столу естественную лёгкость. Он в меру мягкий, устойчивый к воде и пятнам, подойдёт для работы оптической мышкой и за ним легко ухаживать. Толщина коврика составляет всего 2-3 мм. В магазине предлагаются 3 варианта размера: 900 х 420 мм, 200 х 300 мм и 620 х 300 мм.

Резак для пластиковых труб

Цена: от US $6.08 / 459.03 руб.

Инструмент предназначен для удобной и ровной резки пластиковой трубы. В магазине предлагаются 7 разных вариантов резака на выбор под диаметры трубы от 32 до 75 мм. У многих резаков на рукоятках предусмотрено специальное покрытие для предотвращения скольжения инструмента в руке. Сточенные или сломанные лезвия вы можете легко поменять на новые.

Автомобильный держатель телефона

Цена: US $9.98 / 753.47 руб.

Универсальный держатель от магазина YNMIWEI предназначен для мобильных телефонов с диагональю дисплея от 3 до 7 дюймов. Аксессуар крепится на приборной панели автомобиля быстро и очень легко при помощи прочного клейкого основания. Откидная крышка надёжно удерживает телефон и помогает защитить гаджет от лучей солнца. Девайс можно использовать не только в автомобиле, но и в быту.

Автомобильный органайзер

Цена: от US $7.07 / 533.77 руб.

Этот необычный органайзер для автомобильного салона позволяет всегда иметь при себе не только стакан с напитком, но и, например, мобильный телефон, солнцезащитные очки, связку ключей, баночки и другую мелочёвку. Он сделан из прочного пластика, нижняя часть имеет силиконовое покрытие, которое предотвращает скольжение органайзера. Диаметр верхнего отверстия для подстаканника равен 9 см, сам органайзер имеет высоту 18,8 см.

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