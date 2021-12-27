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Недорогие и полезные товары с AliExpress: складной нож-мультитул, стильные часы и другие

Каждый может купить на Алиэкспресс полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
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Складной нож-мультитул

Цена: US $22.85 / 1679.93 руб.

Такой нож-мультитул всегда должен быть под рукой в любой поездке. Здесь есть все, что может пригодиться в той или иной ситуации – ножик, открывалка, отвертка для ремонта мелких гаджетов, 9 бит с насадкой даже комплектный футляр. Все элементы из нержавеющей стали и обладают высокой прочностью. Ручка имеет защитный механизм, чтобы вы не поранились во время складывания или раскрытия ножа.

Кнопочный переключатель

Цена: US $1.31 / 96.31 руб.

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Идеальный вариант для осуществления коммутации низковольтных цепей постоянного и переменного тока. Имеет широкое применение, в том числе в качестве переключателя питания двигателя автомобиля. Может выполнять две функции: автоблокировки и восстановления. Переключатель выполнен из нержавеющего высококачественного металла. Есть светодиодная подсветка в нескольких цветовых вариантах – белом, зеленом, синем, желтом и красном.

Стильные часы

Цена: US $28.99 / 2131.35 руб.

Необыкновенно элегантные кварцевые мужские часы в удивительном футуристичном стиле с открытым водонепроницаемым корпусом придутся по вкусу любому эстету. Время настраивается посредством кнопки, расположенной на корпусе. Ремешок не только красив, но и удобен, легко и надежно застегивается. Есть функции секундомера и календаря.

Напольные весы

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RTX 3070 со скидкой 15 000р

Цена: US $23.28 / 1711.55 руб.

Одна из лучших моделей для тех, кто привык следить за своим весом. Весы XIAOMI имеют изящный стиль и множество полезных функций. На передней панели расположен широкий ЖК-экран со светодиодной подсветкой. Все результаты можно контролировать посредством приложения на вашем смартфоне. Есть индикатор перегрузки. Максимальный вес, который способно выдержать изделие – 150 кг. Весы работают от четырех батареек ААА-типа. 

Пульт дистанционного управления

Цена: от US $8.99 / 660.95 руб.

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Универсальный функциональный пульт управления подойдет к большинству современных моделей телевизоров, имеющих опциональный выход в Интернет. Пульт оснащен программой голосового управления, может также использоваться для ТВ-приставок. Кроме того, данная модель может заменить компьютерную мышь. Одним словом, отличная вещь, которая станет незаменимой в доме.

Беспроводная ударная дрель

Цена: от US $87.78 / 6453.59 руб.

Компактная и удобная в работе беспроводная дрель обладает высокой мощностью и максимальным крутящим моментом до 120 Нм. Скорость варьируется от 750 до 1350 об./мин. в зависимости от настроек. Есть два режима работы под разные материалы. Одного заряда аккумулятора хватает на 2 часа интенсивной работы. Для удобства использования ручка имеет резиновые накладки, кроме того, есть светодиод, который в темном помещении станет хорошим фонарем. 

Шлифовальная машинка

Цена: US $48.28 / 3549.55 руб.

Это достойная модель шлифовальной машинки для бытового использования, результаты которой мало отличаются от профессиональных. Она подходит как для полировки дерева, так и для металлических инструментов. Выполняет рабочие задачи быстро и четко. Стоит отметить и низкий уровень шума во время рабочего процесса. Корпус, изготовленный из нержавеющей стали, очень прочный и практичный. Скорость – от 4000 до 9000 об./мин. Количество режимов – 7. Температура без нагрузки варьируется от 20 до 45 градусов.

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