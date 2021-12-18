Цена: от US $16.94 / 1244.59 руб.

Цифровые часы с будильником Miclock обладают широким спектром рабочих функций. Помимо основной опции, есть термометр и датчик измерения уровня влажности в помещении. Кроме того, в часы встроен радиоприёмник, поддерживающий станции в частотном диапазоне 76-108 МГц. Также они имеют яркий 7.3-дюймовый дисплей, который можно увидеть даже на большом расстоянии (до 30 метров) и световую проекцию времени на стены или потолок.

Цена: US $8.99 / 660.50 руб.

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Беспроводной аудио трансмиттер от бренда JINSERTA оснащён портами USB/AUX и технологией передачи данных Bluetooth 5.2 + EDR. Идеально подходит для компьютера, телевизора или иного устройства, чтобы подключать колонки, беспроводные наушники и иные гаджеты. Модель имеет компактные размеры и выглядит, как обычная флешка с антенной. Частотный диапазон варьируется от 2.402 до 2.480 ГГц. Расстояние передачи составляет около 10 метров.

Цена: US $18.45 / 1355.53 руб.

Этот дизайнерский светильник от Baseus создаст ощущение комфорта в вашем автомобиле. Не слишком яркий, но создающий атмосферную обстановку, светильник легко регулируется посредством расположенных на нем кнопок. Есть несколько режимов яркости, в том числе для чтения книг. Изделие легко крепится при помощи липкой ленты на обратной стороне светильника. Модель работает от батарейки, заряда которой хватает на 3 часа интенсивного освещения.

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Цена: US $28.07 / 2062.31 руб.

Профессиональный USB-микрофон MU-900 идеально подойдёт для оборудования студии звукозаписи. Его также можно использовать для блогерской деятельности, например, для записи стримов. Модель имеет достойные технические характеристики и превосходное качество захвата звука, она совместима с ноутбуками, компьютерами и всеми мобильными устройствами на IOS и Android. Изделие можно регулировать по углу наклона на 360 градусов. Имеются опции усиления звука и мгновенного отключения.

Цена: от US $213.40 / 15678.57 руб.

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Несмотря на свои скромные габариты, это устройство ничем не уступает более громоздким проекторам. Отличное качество воспроизведения видео, фото и аудио сделали эту модель столь популярной. Проектор можно подключить к мобильному устройству и смотреть любимые фильмы в прекрасном качестве. Аппарат оснащён аккумулятором ёмкостью 4100 мАч. В комплектацию входит адаптер, кабель, пульт ДУ и подробная инструкция.

Цена: US $3.66 / 268.90 руб.

Полезный прибор, который поможет сэкономить семейный бюджет. Устройство с высокой точностью определяет состояние заряда батареек. Совместимо с батарейками 1.2-4.8 В, в том числе типа «Крона» с напряжением до 9 В. Процесс диагностики очень простой. Достаточно просто зафиксировать батарейку клеммами, в соответствии с полярностью, и все данные сразу проявятся на ЖК-дисплее.

Цена: US $74.52 / 5475.01 руб.

Это изделие привнесет в атмосферу вашей кухни или ванной комнаты ощущение комфорта и технологического прогресса. Смеситель включается лёгким касанием кнопки. Изделие оснащено индикатором температуры воды, которую можно мгновенно изменить при помощи поворотного регулятора. Для работы смесителю не требуется подключение к электропитанию или аккумулятор, функционирование осуществляется за счёт потока воды, вращающего проточную турбину. Можно выбрать из двух расцветок.

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