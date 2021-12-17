Цена: от US $38.66 / 2840.36 руб.

Данная беспроводная акустическая панель с подсветкой полностью отвечает всем современным тенденциям и запросам. Она привлекает внимание элегантным дизайном, поддерживает Bluetooth 5.0, имеет хороший FM-приёмник и разъём для флешек. Панель порадует простым управлением, механические клавиши реагируют на малейшее касание. Есть AUX-разъём для подключения. Можно выбрать комплектации без механических кнопок и подсветки.

Цена: US $22.27 / 1636.18 руб.

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Это устройство от бренда NEXTOOL представляет собой уникальный сплав полезных функций. Среди них – мощный фонарь яркостью до 1000 люмен, магнитный держатель, боковой светильник, заменяющий свечение габаритных огней и функция PowerBank. Мощности этого гаджета хватает, чтобы осветить пространство до 30 квадратных метров. Корпус очень надёжен и имеет защиту от влаги. Девайс работает на аккумуляторе ёмкостью 2600 мАч.

Цена: US $171.51 / 12600.90 руб.

С этими стильными умными часами Amazfit T-Rex Pro можно окунуться в спорт с головой, полностью контролируя состояние своего здоровья. Модель поддерживает GPS, имеет свыше ста режимов работы, есть управление аудио и это только малая часть всех полезных функций гаджета. Кроме того, часы имеют водонепроницаемый корпус, устойчивый к падениям. Максимальная температура, которую выдерживает устройство – 70 градусов, минимальная – 40 градусов.

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Цена: от US $229.00 / 16824.71 руб.

Модель POCO M4 Pro 5G оснащена ярким, широким 6.6-дюймовым дисплеем, частота обновлений которого составляет 90 Гц. Мощный процессор обеспечивает быструю работу смартфона, а аккумулятор 5000 мАч гарантирует длительный заряд батареи. Камера, оборудованная двумя датчиками на 8 и 50 Мп, порадует вас великолепным качеством съёмки. Объём оперативной памяти 4/6 ГБ в зависимости от модели, ПЗУ – от 64 до 128 ГБ.

Цена: US $39.15 / 2876.36 руб.

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Качественная современная модель Frap, которая имеет массу преимуществ перед аналогами. Во-первых, смеситель может изгибаться в любом направлении, отлично удерживая заданную форму. Это становится очень удобным при мытье габаритной посуды. Во-вторых, изделие оснащено съёмным аэратором, позволяющим более бережно расходовать воду и экономить на коммунальных счетах. Также в комплектацию входит фильтр, который без труда можно снять и заменить.

Цена: US $17.50 / 1285.73 руб.

Набор Jimi GNT-18 станет идеальным помощником профессиональному мастеру, занимающемуся ремонтом мобильных гаджетов и прочей электроники. Комплект включает в себя металлический чехол, удобный компактный кейс для хранения инструментария, биты в количестве 14 штук, отвертку, намагничиватель и пинцет. Отвертка имеет срезанные грани и вращающийся колпачок для удобной работы. Все детали намагничены и не выпадут из чехла.

Цена: US $7.15 / 525.31 руб.

Шерсть животных и прочий ворс – распространённая проблема среди владельцев тканевой мебели. Но теперь можно вернуть любимым креслам первозданный вид, воспользовавшись этой лёгкой, удобной многоразовой щёткой. Она имеет уникальную конструкцию двухполосного валика, оснащённого отсеком с крышкой, в который собирается мусор. Щётка легко чистится и прослужит вам длительное время, обеспечивая чистоту и порядок.

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