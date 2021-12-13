Осенью текущего года компания Rivian получила заявку на выпуск 54 500 двух новых моделей электромобилей и обязалась поставить до конца года 10 000 электрофургонов для компании Amazon.
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Однако спрос превысил производственные возможности компании, и реализацию только собственных заявок она смогла бы осуществить не ранее 2023 года. Поэтому с целью увеличения производственных мощностей и было принято решение открыть новый завод в Джорджии. Данное решение, по заявлениям представителей компании, должно стать приятной новостью для клиентов и вкладчиков.
Уже в четверг компания обнародует информацию о грядущем строительстве. Напомним, что на сегодняшний день функционирует только одно предприятие. Но так как в ближайшее десятилетие планируется увеличение производственных объёмов до миллиона электромобилей в год, то меры расширения становятся необходимыми.
Важно отметить, что на сегодняшний день нет полной уверенности в том, что новый завод будет построен именно в Джорджии. Руководство компании рассматривает и другие штаты в качестве альтернативы.
За всё время в Джорджии работал только один автосборочный завод, выполнявший заказы Киа. А теперь и компания SK innovation приступила к строительству предприятия по выпуску аккумуляторов для электромобилей Ford F-150 Lightning. Она и будет одним из главных конкурентов Rivian, которую сейчас активно снабжает тяговыми батареями Samsung SDI.