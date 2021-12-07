Цена: от US $36.27 / 2679.65 руб.

Многофункциональный инструмент со встроенным светодиодным фонариком при помощи которого можно зачищать, снимать фаску, резать, шлифовать и полировать поверхности. Предназначен для обработки разных материалов. Есть несколько удобных насадок круглого, треугольного и прямоугольного типов, посредством которых вы без труда выполните нужные вам работы. Скорость вращения – 11000 об./мин., потребляемая мощность 350 ватт.

Цена: от US $4.17 / 308.08 руб.

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Практичное устройство от производителя EASYIDEA предназначено для передачи файлов и имеет от 4 до 7 портов USB 3.0. Девайс также оснащён выключателями, которые активируют или деактивируют отдельные порты, и отличается высокой скоростью передачи данных – до 5 ГБит/сек. Корпус изготовлен из термостойкого АБС-пластика, который устойчив к внешним повреждениям.

Цена: от US $5.21 / 384.92 руб.

При помощи этого универсального устройства можно выполнить широкий диапазон работ, от ремонта до создания собственной мебели. Принцип работы простой – прибор подключается к сети, за счёт чего клеевой стержень разогревается до нужной температуры от 140 до 220 градусов. Благодаря тонкому наконечнику, проклейку можно делать с ювелирной точностью. Подходит для склеивания металла, дерева, ткани, резины и других материалов.

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Цена: от US $16.54 / 1221.98 руб.

Если в вашем доме есть озорной четырёхлапый любимец, то эта вещь станет вашим незаменимым помощником. Профессиональная машинка подходит как для стрижки собак, так и других животных. В комплектацию входит несколько насадок, благодаря которым можно выбирать режим глубины стрижки. Также имеется щётка для очистки машинки. Время автономной работы составляет 1 час.

Цена: от US $138.60 / 10239.83 руб.

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Отличное приспособление, которое позволит вам хорошо экономить на коммунальных платежах. Устройство генерирует энергию посредством ветряной турбины. Этой энергии хватит, чтобы обеспечить дом и территорию освещением, а также работоспособность электроприборов. Производительность варьируется от 600 до 5000 Вт. Устройство выдерживает практически любые перепады температуры от -40 до 80 градусов.

Цена: от US $6.16 / 455.10 руб.

Этот чехол для автомобильного руля не только сделает его более эргономичным, но и создаст особый стиль в салоне. Оплётка, изготовленная из натуральной кожи высокого качества, подходит под рулевое колесо радиусом 38 см. Кожа мягкая, но очень прочная, не скользит, что очень важно для водителя. Можно выбрать из нескольких оттенков на любой вкус.

Цена: от US $4.08 / 301.43 руб.

Универсальный, стильный и компактный водяной пистолет для мытья автомобиля подключается к источнику подачи воды посредством шланга. Благодаря небольшим габаритам, его всегда можно положить в багажник, чтобы поддерживать чистоту машины даже в длительной поездке. Есть регулировка подачи воды. Само устройство выполнено из нержавеющей стали и отличается высокими эксплуатационными свойствами.

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