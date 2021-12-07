Недорогие и полезные товары с AliExpress: набор отвёрток, кожаная сумка, мужские часы и другие
Набор прецизионных отвёрток
Цена: от US $10.23 / 752.21 руб.
Великолепный набор прецизионных отвёрток JAKEMY 46 в 1 будет хорошим приобретением как для профессионального мастера, так и для любителя, желающего всегда иметь под рукой качественный, надёжный инструмент. Набор предназначен для работы с электроникой, он изготовлен из прочного металла и имеет удобную эргономичную ручку. Магнитные биты очень просто вставляются в пазы. В комплект входит вместительный кейс.
Дорожная кожаная сумка
Цена: от US $54.28 / 4010.23 руб.
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Отличная дорожная мужская сумка с ножками-подставками. Она стильная, прочная и вместительная, есть ремень через плечо. Помимо основных отсеков и карманов, здесь есть даже место для обуви, которое располагается в боковой части сумки под молнией. Изделие будет хорошо гармонировать с любой верхней одеждой, будь то косуха байкера или стильный плащ. Материал сумки – натуральная кожа.
Док-станция 6 в 1
Цена: от US $7.52 / 555.58 руб.
Необходимая вещь в том случае, если вам постоянно не хватает разъёмов. Переходник отличается не только универсальностью – он подходит к ПК, ноутбуку, поддерживает одновременное подключение нескольких устройств, компактный. Все детали выполнены из качественных материалов, сборка достойная, а потому эксплуатационный срок изделия порадует своей долговечностью.
Наручные часы
Цена: от US $9.40 / 694.48 руб.
Мужские часы от бренда SMAEL в стиле милитари имеют влагозащитный, прочный корпус. С ними вы спокойно можете плавать в бассейне или ходить в душ, не переживая за их состояние. Кроме того, часы имеют полезные опции – календарь, секундомер и будильник. На одной батарейке работают 1.5 года. Эти часы подойдут для мужчин, ведущих активный образ жизни, например, для спортсменов или рыбаков.
Мини-компьютер
Цена: от US $199.37 / 14729.55 руб.
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Этот мини-компьютер может поместиться в обычной сумке. Данная модель с габаритами 19.7 х 19.7 х 3.9 см работает на процессоре Intel Core под управлением ОС Windows 10. Жесткий диск имеет объём 512 ГБ, ОЗУ – 8 ГБ. Есть WiFi и все необходимые порты для подключения монитора и внешних накопителей: USB, VGA, HDMI и т.д.
WiFi ретранслятор
Цена: от US $7.13 / 526.77 руб.
Этот компактный двухдиапазонный ретранслятор приятно удивит вас своим качеством и надёжностью. Данная модель не режет скорость роутера, значительно увеличивает пропускную способность, чтобы пользоваться интернетом даже в укромных уголках дома или на даче. Скорость передачи данных - 1200 Мбит/сек. Устройство стабильно работает даже при недостаточном уровне сигнала.
Мультитул 10 в 1
Цена: от US $8.81 / 650.89 руб.
Мультитул Nextool от бренда Xiaomi оснащён пилкой, открывалкой, ножом, ножницами, отвёрткой и другими инструментами, которые всегда должны быть под рукой в дороге, командировке или на природе. При этом изделие может выполнять дополнительную функцию подставки для телефона, для чего здесь продумана выдвижная панель с вырезом.
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