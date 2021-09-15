Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Можно долго рассуждать на тему мирового кризиса, но статистика упрямая вещь, и она говорит о том, что покупатели по-прежнему отдают предпочтение дорогой мобильной электронике, выбирая смартфоны премиум-класса дороже 400 долларов США.

реклама

Согласно данным аналитического агентства Counterpoint Technology Market Research, по итогам второго квартала продажи продукции обозначенного выше ценового сегмента выросли до 46% по сравнению с прошлым годом, как и весь рынок смартфонов в целом, продемонстрировавший прирост в 26%.

анонсы и реклама RTX 3060 Ti - цена упала на порядок при обвале Эфира Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Кроме того, вклад премиальной продукции в общий рынок сотовых телефонов так же вырос. Это тоже можно увидеть по итогам второго квартала, который продемонстрировал увеличение на 24% в сравнении с прошлогодним 21%.

Нетрудно догадаться, на какого производителя приходится львиная доля от этого показателя. Да, речь идёт о компании Apple, которая сегодня контролирует более половины рынка, имея долю в 57% против 48%, актуальных в 2020 году – настолько востребованной оказалась 12-я модель iPhone.

реклама

Вторую позицию в этом рейтинге занимает корейский гигант Samsung, его доля от общего рынка составила 17%, хотя ещё в прошлом году этот показатель превышал 22%. Упали продажи и у китайской компании Huawei, причём с 17 до 6%, что не помешало ей занять 3-е место, невзирая на санкционное давление, оказываемое американским правительством.

А такие производители из Поднебесной, как Xiaomi и OPPO, напротив, укрепили свои позиции приростом до 6% и 5%, соответственно.