По итогам 2 квартала 2021 года Apple лидирует на рынке смартфонов премиум-класса
Можно долго рассуждать на тему мирового кризиса, но статистика упрямая вещь, и она говорит о том, что покупатели по-прежнему отдают предпочтение дорогой мобильной электронике, выбирая смартфоны премиум-класса дороже 400 долларов США.
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Согласно данным аналитического агентства Counterpoint Technology Market Research, по итогам второго квартала продажи продукции обозначенного выше ценового сегмента выросли до 46% по сравнению с прошлым годом, как и весь рынок смартфонов в целом, продемонстрировавший прирост в 26%.
Кроме того, вклад премиальной продукции в общий рынок сотовых телефонов так же вырос. Это тоже можно увидеть по итогам второго квартала, который продемонстрировал увеличение на 24% в сравнении с прошлогодним 21%.
Нетрудно догадаться, на какого производителя приходится львиная доля от этого показателя. Да, речь идёт о компании Apple, которая сегодня контролирует более половины рынка, имея долю в 57% против 48%, актуальных в 2020 году – настолько востребованной оказалась 12-я модель iPhone.
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Вторую позицию в этом рейтинге занимает корейский гигант Samsung, его доля от общего рынка составила 17%, хотя ещё в прошлом году этот показатель превышал 22%. Упали продажи и у китайской компании Huawei, причём с 17 до 6%, что не помешало ей занять 3-е место, невзирая на санкционное давление, оказываемое американским правительством.
А такие производители из Поднебесной, как Xiaomi и OPPO, напротив, укрепили свои позиции приростом до 6% и 5%, соответственно.
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