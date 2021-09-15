Недорогие и полезные товары с AliExpress: автомобильная зарядка, мужской кошелёк и другие
Автомобильная зарядка
Цена: от US $1.99 / 145.04 руб.
Автомобильная зарядка от бренда USLION - это идеальное решение для всей семьи во время долгих поездок. Она работает от прикуривателя, оснащена 3 USB-портами по 2.1 А и одним USB-портом с поддержкой технологии быстрой зарядки Quick Charge 3.0 на 48 Вт. С таким устройством вы можете зарядить смартфоны, планшеты или другие небольшие гаджеты гораздо быстрей. Стоит не упускать это выгодное предложение, если у вас в автомобиле нет зарядного устройства.
Мужской кошелёк
Цена: US $19.92 / 1 451.87 руб.
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Портмоне из тонкой натуральной кожи – всегда беспроигрышный вариант для подарка, особенно если речь идёт о такой универсальной модели с удобной молнией по периметру, тончайшей отделкой и аккуратной строчкой. Порадует и его внутренний органайзер, в котором найдётся место не только для бумажных денег, но и для банковских карт с визитками.
Игровые наушники
Цена: от US $13.68 / 997.07 руб.
Стильные наушники NUOXI обладают не только необычным дизайном, у них объёмные мягкие амбушюры, функция шумоподавления и драйвер с неодимовым магнитом, обеспечивающим высокое качество звучания. Среди прочих особенностей – поддержка голосового управления и современных геймерских режимов, а также наличие эффектной RGB-подсветки.
Вакуумный охладитель для ноутбука
Цена: US $8.91 / 649.40 руб.
Не секрет, что качественная система охлаждения является недоступной роскошью для абсолютного большинства ноутбуков ввиду их компактности, из-за чего процессор постоянно подвергается перегреву. Эта проблема вполне решаема, если приобрести портативный вакуумный охладитель приставного типа, который идеально подойдет для моделей с диагональю от 15 до 17 дюймов, подключается устройство через USB-порт.
ТВ-приставка
Цена: US $58.95 / 4296.56 руб.
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ТВ-приставка китайского производителя Leadcool работает на 4-ядерном процессоре Amlogic S905W и предназначена для просмотра интернет-ТВ, а также воспроизведения медиа-файлов с внешних носителей. Устройство предлагается в двух конфигурациях: 1 ГБ/2 ГБ ОЗУ и 8 ГБ/16 ГБ встроенной памяти. Скорость передачи интернета достигает 100 Мбит/сек. В комплекте к приставке идёт пульт дистанционного управления.
Демонтажный паяльник
Цена: от US $22.99 / 1675.62 руб.
Если вам приходится не только собирать, но и разбирать всевозможные конструкции, то присмотритесь к паяльнику JimBon, в значительной мере облегчающему поставленную задачу. По аналогии со стандартным прибором, этот также самостоятельно плавит припой. При этом одно нажатие специальной клавиши позволяет паяльнику моментально втягивать в себя весь образовавшийся объем. Что касается потенциала самого паяльника, то он соответствует 30 Вт. Среди прочих преимуществ – комплектация сверлильным стержнем, сменной насадкой, инструкцией по эксплуатации и компактные габариты 27.5 х 5 см. Доступна экспресс-доставка товара.
Быстрое зарядное устройство
Цена: US $1.30 / 94.75 руб.
Зарядное устройство имеет четыре USB-порта и поддерживает технологию быстрой зарядки Quick Charge 3.0. Кроме того, универсальный аксессуар компании OLAF подходит для мобильной электроники всех популярных производителей, в том числе смартфонов Samsung, Huawei и Apple, и имеет два цветовых оформления: чёрного и белого цвета.
Саундбар
Цена: от US $28.05 / 2044.42 руб.
Если ваш ПК или телевизор не могут похвастаться хорошим звуком, то можно запросто его усилить с помощью такого саундбара с 4 динамиками и номинальной мощностью 20 Вт. Подключить колонку можно практически к любому устройству, для этого имеются все необходимые порты, включая 3.5-миллиметровый аудио-разъём и модуль беспроводной передачи данных Bluetooth 4.2.
Wi-Fi усилитель
Цена: от US $8.99 / 655.24 руб.
Это устройство поможет вам ускорить раздачу трафика, если роутер слабо справляется с поставленной задачей. Компактный Wi-Fi-транслятор с диапазоном 802.11N поддерживает WLAN-сети 2.4-гигагерца, увеличивает скорость передачи информации до 300 Мбит/сек. и укомплектован метровым кабелем RJ-45.
Электрический измельчитель
Цена: US $15.40 / 1122.43 руб.
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Электрический измельчитель JUST BUY с чашей ёмкостью 2 литра имеет максимальную мощность 500 Вт. Чаша, корпус и ножи изготовлены из прочной нержавеющей стали. Устройство отлично подходит для измельчения любого мяса, овощей, а также фруктов. Такой помощник для каждой хозяйки станет просто незаменимым на кухне.
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