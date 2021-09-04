Цена: US $18.98 / 1381.03 руб.

Этот отличный автомобильный компрессор от бренда EAFC поможет не только подкачать шины, но и проверить атмосферное давление в них, что позволит обеспечить идеальный баланс. Что касается питания, то для полноценной эксплуатации прибора достаточно подключить его к прикуривателю и отслеживать параметры в цифрах на информативном электронном дисплее.

Цена: US $10.70 / 779.31 руб.

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Универсальный коврик-зарядка, подходящий для многих гаджетов, их можно просто бросить на него по приходу домой, не тратя время на поиск свободной розетки и не распутывая провода. Места на коврике хватает для нескольких мобильных устройств, а его покрытие из искусственной кожи ничем не выдаёт в аксессуаре электронную зарядку QI-стандарта. Не бросается в глаза и проводное подключение модуля в виде USB-кабеля, который обеспечивает его питание от общей электросети.

Цена: US $3.53 / 256.80 руб.

Вовсе не обязательно пользоваться услугами секьюрити, чтобы обеспечить безопасность собственного жилища. С этой задачей свободно справится домашняя беспроводная сигнализация, устанавливаемая прямо под входной дверью. Любая попытка несанкционированного проникновения внутрь помещения закончится громким звуковым сигналом на 125 дБ, тогда как само дверное полотно будет автоматически заблокировано, упираясь в колодку охранного приспособления.

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Цена: US $8.90 / 647.16 руб.

Ситуации, когда необходимо самостоятельно снять лобовое стекло, не являются редкостью. Теперь вместо дедовских способов можно использовать этот универсальный инструмент. Он выполнен в виде «Г»-образной лопатки с подводящим металлическим тросом, обеспечивающим направленное усилие.

Цена: US $20.38 / 1483.87 руб.

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MP-3 плеер RUIZU-X55 имеет отличный дизайн, компактные габариты и 8 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения заданного параметра с помощью TF-карты памяти. Идеальный вариант для занятий спортом, который имеет достаточно богатый функционал в виде шагомера, FM-радио, опции записи звука, электронной книги и часов. Наличие Bluetooth-модуля позволяет подключать к плееру беспроводные наушники, а удобное крепление обеспечивает надёжную фиксацию устройства.

Цена: от US $7.70 / 559.92 руб.

К сожалению, от проколов шин никто не застрахован. Но если повреждение не является слишком серьёзным, то вовсе необязательно менять колесо на запаску, чтобы проехать до ближайшего шиномонтажа. Вместо этого теперь можно заполнить прокол специальным затвердевающим полимером из компактного шприца.

Цена: US $7.63 / 555.72 руб.

Эта стильная зажигалка просто идеальный вариант для заядлых курильщиков, ведь заправлять такое устройство не придётся, да и менять на новое тоже. Восполнить заряд зажигалки можно очень легко через интерфейс USB. Кроме того, в этом устройстве нет открытого пламени, поскольку вместо этого производитель предусмотрел нить накаливания, что также является несомненным преимуществом.

Цена: от US $2.50 / 182.08 руб.

Не секрет, что на клавиатуре ноутбуков имеет свойство собираться пыль, которая запросто может спровоцировать поломку. Избежать таких последствий поможет регулярная профессиональная чистка или применение портативного мини-пылесоса ShenZhen в надёжном пластиковом корпусе. Это устройство справится не только с пылью, но и с крошками и другими сором.

Цена: US $7.86 / 571.48 руб.

Этот универсальный сканер для диагностики - отличный вариант для домашней диагностики автомобиля, а также для контроля, если данные с СТО вызывают недоверие. Диагностический сканер NEXPEAK подходит для определения самых разных неисправностей. Полученные результаты выводит на экран предварительно синхронизированного Android-устройства.

Цена: от US $123.00 / 8958.46 руб.

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«Умный» робот может самостоятельно убрать в доме, сэкономив ваше личное время и силы. Однако стоимость такого чуда техники делает его доступным далеко не всем покупателям, поэтому им стоит присмотреться именно к этому товару, который в данный момент продается по скидке 56%. Управление роботом осуществляется на дистанции, хотя на его корпусе для этих целей предусмотрены сенсорные кнопки. При желании аппарат можно запрограммировать для уборки во время своего отсутствия, используя таймер. Автономности электронного помощника хватает на 3 часа работы в беспрерывном режиме.

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