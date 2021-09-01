Цена: от US $7.99 / 587.09 руб.

Высококачественное зарядное устройство Liitokala с 1 до 4 слотами, которые работают независимо друг от друга, может заряжать аккумуляторы форматов 18650/26650, 1,2/3,7/3,2 В, AA/AAA. Девайс имеет интеллектуальное распознавание литиевой батареи и функцию защиты от перегрева.

Цена: US $12.19 / 895.70 руб.

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Модель наушников проводного типа QKZ VK4 DD, получившая красивое цветное оформление корпуса и эргономичное исполнение, оснащена функцией шумоподавления, микрофоном и съёмным кабелем. Кроме того, наушники очень лёгкие, комфортные, с плотной посадкой в ушах и доступны на выбор чёрного и фиолетового цвета.

Цена: от US $12.64 / 928.77 руб.

Такой набор несомненно пригодится как профессиональным работникам, так и домашним умельцам. Все ключи выполнены из высококачественной хромванадиевой стали и легко справляются с любыми креплениями, даже с труднодоступными и заржавевшими. Есть возможность заказать доставку из России.

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Цена: US $24.99 / 1836.23 руб.

Вертикальная беспроводная мышь DAREU обеспечивает удобный подъём кисти под углом 60° без излишнего напряжения. Устройство имеет 6 кнопок и оптический светодиодный сенсор, работающий в режиме 1600 dpi. Мышь легко скользит практически по любой твёрдой поверхности, благодаря пяти предусмотренным скользящим ножкам.

Цена: от US $8.25 / 606.20 руб.

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Набор резьбовых треугольных свёрл от производителя SHENGZUAN будет полезен при деревообработке и сверлении различных твёрдых материалов. Каждое сверло изготовлено из вольфрамовой стали, и, следовательно, имеет отличную прочность. В интернет-магазине представлены наборы по 4 и 10 штук в комплекте.

Цена: US $1.30 / 95.52 руб.

Кабель Maxcury предназначен не только для быстрой зарядки смартфонов, но и для передачи данных через порты USB Type-C. Максимальный ток - 3A. Сам шнур обмотан прочным нейлоном. Магазин предлагает кабели длиной от 0,3 метра до 1 метра.

Цена: US $44.79 / 3291.10 руб.

Когда наступают холода, автомобилистам приходится воевать со своими вечно садящимися аккумуляторами. Но зачем такие сложности, если можно приобрести джамп-стартер Baseus, наконец-то, забыв о прикуривателе и запуске с толкача. Ёмкость пускового устройства 8000 мАч и пусковой ток 400А позволят завести автомобиль, даже если он всю ночь простоял на лютом морозе. Этого потенциала хватит для 40 таких запусков, после чего бустер нужно будет поставить на перезарядку, ориентируясь на светодиодный индикатор.

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