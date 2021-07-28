Портативный универсальный адаптер с модулем Bluetooth 5.0 имеет передачу сигнала на расстояние до 10 метров, 3.5 мм разъём AUX, поддерживает tf-карты памяти до 64 ГБ и воспроизведение FM, для управления имеются три кнопки, при помощи которых можно переключать песни, регулировать громкость, быстро принимать или отклонять телефонные звонки. Девайс совместим с такими устройствами как, смартфоны, планшеты, музыкальные колонки, телевизоры, компьютеры, автомагнитолы и т. д. Благодаря оснащению аккумулятором ёмкостью 160 мАч может эксплуатироваться около 8 часов.

Цена: US $13.57 / 1003.58 руб.

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Вместительный городской рюкзак Xiaomi со встроенным USB-портом для зарядки мобильных устройств идеально подходит для транспортировки ноутбуков до 15 дюймов. Рюкзак прочный и долговечный, имеет несколько отсеков, в которых с лёгкостью можно разместить всё самое необходимое, и доступен в четырёх цветах: чёрном, синем, сером и красном. Объём составляет 17 литров, размеры - 28 x 12 x 41см.

Цена: от US $10.94 / 809.07 руб.

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Автономный и очень компактный измельчитель Deerma предназначен для измельчения различных специй, чеснока, лука, перца чили и прочих не габаритных продуктов. Мощность девайса составляет 40 Вт, 28000 об./мин., объём чаши 150 мл. Зарядка осуществляется через интерфейс USB Type-C. Измельчитель оснащён тройным ножом из прочной стали и щёткой для очистки после применения, которые прилагаются в комплекте к товару.

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Цена: US $18.95 / 1401.46 руб.

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Компьютерный коврик MaiYaCa с логотипом MSI Dragon выполнен из плотной противоскользящей резины. На коврике есть красивый яркий рисунок. Такой аксессуар будет идеальным приобретением не только для геймеров, но и для тех людей, которые много времени проводят за компьютером по роду своей профессиональной деятельности. В интернет-магазине предлагаются 11 различных вариантов компьютерных ковриков с разными размерами и рисунками.

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Цена: US $18.95 / 1401.46 руб.

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Высококачественный многофункциональный инструмент с 15 функциями, есть все самые необходимые инструменты. Мультитул состоит из ножа, открывалки, плоскогубцев, стандартных клещей, кусачек, крестообразной отвёртки, пилочки для ногтей, шлицевой отвёртки, металлической пилки, резака для ремней безопасности и пилы. Изготовлен инструмент из нержавеющей стали 2Cr13 и, благодаря такой богатой комплектации, область его применения просто широчайшая.

Цена: от US $11.99 / 886.73 руб.

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Занимая один USB-порт, этот высокоскоростной разветвитель с интерфейсом 2.0 добавляет четыре новых порта. Девайс сделан в интересном стиле, очень удобен в поездке или если у вас просто не хватает портов для всех устройств. Доступен в трёх цветах, чтобы можно было выбрать максимально подходящий вариант под ваши предпочтения.

Цена: US $6.22 / 460.00 руб.

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Универсальный кухонный нож от бренда Youpin сгодится под различные задачи, например, нарубить зелень, разделать рёбрышки или мясо - без проблем! Продуманная балансировка позволяет с комфортом пользоваться ножом. Нож выполнен по немецким стандартам качествам, основное полотно сделано из высокопрочной стали 9Cr18MoV, длина лезвия 298 мм, ширина 90 мм, цельная ручка изготовлена из красного дерева.

Цена: US $31.54 / 2332.56 руб.

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