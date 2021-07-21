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Недорогие и полезные товары с AliExpress: набор для заточки ножей, кофемашина, смартфон и другие

На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
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Набор для заточки ножей

Набор для заточки ножей Sy tools имеет удобные зажимы для крепления на любой поверхности. Благодаря универсальной конструкции точилки, нож можно поворачивать на 360 градусов и проводить заточку под любым удобным для вас углом. Набор предлагается в двух конфигурациях. Кроме того, можно заказать бесплатную доставку со склада в Российской Федерации.

Цена: от US $34.00 / 2540.95 руб.

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Смартфон

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Смартфон VIVO Z5x имеет 6.53-дюймовый экран с разрешением 2340 х 1080 пикселей, оперативную память на 6 ГБ, 128-гигабатное встроенное хранилище, слот на 2 sim-карты, сканер отпечатков пальцев, тройную заднюю камеру на 16 Mп + 8 Mп + 2 Mп, а также фронтальную камеру на 16 Мп, Wi-Fi и Bluetooth 5.0. За автономность мобильного устройства, которое работает на 8-ядерном процессоре Snapdragon 710 под управлением Android 9.0, отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мАч.

Цена: US $232.59 / 17382.32 руб.

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Электрическая кофемашина

Электрическая кофемашина SONIFER SF3528 идеально подходит для качественного приготовления различных видов кофе и кофейных напитков. Её вместимость – 1.6 литра или 6 небольших чашек, можно делать 2 порции кофе одновременно. Номинальная мощность кофейного аппарата составляет 850 Вт, устройство работает от электрической сети напряжением 220 вольт. Товар доступен для заказа с российского склада.

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Цена: от US $89.20 / 6666.25 руб.

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Беспроводные наушники

Очень комфортные, большие наушники Baseus D02 Pro с мягкими регулируемыми амбушюрами и шумоизоляцией обладают отличным объёмным звуком и поддерживают технологию беспроводной передачи информации Bluetooth 5.0. Легко синхронизируются с источником аудиоконтента. Встроенный аккумулятор ёмкостью 450 мАч позволяет наушникам работать после полной зарядки в течение 40 часов. Время зарядки составляет 1.5 часа. Наушники выполнены в чёрном и белом цветовом оформлении. 

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Цена: US $26.99 / 2017.06 руб.

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Набор для электрика и сантехника

Такой комплект инструментов и кусачек от WORKPRO будет полезен для проведения большого спектра ремонтно-профилактических работ, как профессиональному электрику или сантехнику, так и домашнему мастеру. Если потребуется что-либо обрезать, зачистить, перекусить или скрутить, то такой набор - это первый помощник. Всего в комплект входят 7 штук различных плоскогубцев и бокорезы с удобными противоскользящими ручками.

Цена: от US $17.99 / 1344.46 руб.

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Смарт-часы

Эта модель «умных» часов от китайского бренда LEMFO идеально дополнит как мужской, так и женский образ, она оснащена 1.88-дюймовым дисплеем, позволяющим мониторить физические параметры и состояние своего владельца в режиме реального времени, камерой на 2 Мп, батареей ёмкостью 780 мАч, поддерживает Bluethooth 4.0/GPS/WiFi/sim-карту и работает на процессоре MT6739 под управлением Android 7.1. Среди прочих преимуществ модели LEM10 – две конфигурации памяти: 1/3 ГБ ОЗУ и 16/32 ГБ ПЗУ.

Цена: от US $99.99 / 7472.63 руб.

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Мини-компьютер

Несмотря на свои компактные габариты, мини ПК XCY с поддержкой 4K UHD, операционных систем Windows и Linux работает на процессоре Intel Core i3/ i5/ i7 и имеет несколько конфигураций ОЗУ и ПЗУ. Также компьютер оснащён разъёмами HDMI и VGA, портами LAN, USB 2.0, USB 3.0 и модулем Wi-Fi с двумя антеннами. По многочисленным отзывам покупателей, мини ПК работает быстро, бесшумно и греется вполне умеренно, несмотря на то, что в устройстве не предусмотрено наличие кулера.

Цена: от US $191.95 / 14345.14 руб.

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