Беспроводной триммер для стрижки оснащён батареей ёмкостью 2000 мАч, который позволяет ему работать до 120 минут, и достаточно мощным двигателем (два варианта 5 Вт/10 Вт) со скоростью работы около 6200 об./мин. Данная машинка отлично подойдёт как профессиональным парикмахерам, так и для домашнего применения.

Цена: от US $9.89 / 726.61 руб.

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Большие мужские наручные часы BOAMIGO имеют информативный циферблат, отображающий текущее время сразу в 3 часовых поясах, а также подсветку, будильник, секундомер, календарь и защиту от воздействия влаги. Корпус часов выполнен из стального сплава, а ремешок — из натуральной кожи. Продавец предлагает 10 различных вариантов товара и бесплатную доставку с российского склада.

Цена: от US $15.99 / 1174.77 руб.

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Если вам нужны универсальные щипцы с прямыми и изогнутыми губками одновременно, то этот вариант станет оптимальным решением. Форма нестандартная, но таковая была предусмотрена специально, чтобы работать в самых труднодоступных местах. Кроме того, здесь есть дающая усилие прижимная пружина, да и качество материалов отменное, ведь для изготовления инструмента производитель использовал прочную хромованадиевую сталь.

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Цена: US $19.31 / 1422.89 руб.

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Миксер SONIFER обладает высокой мощностью и пятью режимами работы. Устройство компактное и на кухне много места не занимает. Миксер укомплектован насадками трёх типов для взбивания жидких продуктов и перемешивания ингредиентов средней плотности. Венчики и крюки изготовлены из нержавеющей стали.

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Цена: US $26.84 / 1971.91 руб.

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Электрический паяльник JCD с мощностью 80Вт и регулируемой температурой оснащён удобным светодиодным дисплеем. Набор укомплектован наконечниками и платформой для безопасной установки. У продавца для заказа доступны три варианта паяльника разного цвета и комплектации, а также доставка с российского склада.

Цена: от US $11.08 / 814.04 руб.

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Набор инструментов в автомобиле никогда не помешает, другое дело, что для их хранения нужна специальная сумка. Этот вариант от известной компании WORKPRO – идеальный, легко размещает в себе всё необходимое, благодаря хорошей вместительности и наличию большого количества карманов. Сама сумка, пошитая из качественного полиэстера, занимает минимум места, имеет форму открытого короба с размерами 42 x 25 x 25 см.

Цена: от US $22.99 / 1689.05 руб.

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Водонепроницаемые смарт-часы CHOTOG с циферблатом 0.96 дюйма имеют функции отслеживания активности в течение дня, шагомер и измеряют сердечный ритм и температуру тела. Ёмкость батареи смарт-часов составляет 90 мАч, что позволяет им работать около 3 дней. Для заказа доступны четыре варианта товара разного цвета, также есть возможность бесплатно доставить покупку со склада в Российской Федерации, получив гарантийный ремонт на один год.

Цена: US $18.08 / 1328.32 руб.

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