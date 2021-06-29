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Недорогие и полезные товары с AliExpress: походный нож, смарт-лампы, гаечный ключ и другие

На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
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Складной походный нож

Этот нож пригодится как на отдыхе или рыбалке, так и в походе или на охоте, настолько он прочный и надёжный. Закалённое лезвие из нержавеющей стали и компактная конструкция позволяют применять нож не только для разрезания добычи, продуктов и грубых веток, но и в качестве стеклобоя. Узорчатая рукоятка из высококачественного пластика с с зажимом для ремня и высоким коэффициентом трения удобно сидит в руке. Размеры ножа составляют: длина лезвия 9 см, толщина лезвия 2 см, общая длина 21 см и вес 115 граммов. 

Цена: US $9.68 / 698.16 руб.

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Умные светодиодные лампы

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Смарт-лампы Xiaomi Mijia управляются голосом, с других устройств экосистемы «Умный дом», а также через мобильное приложение на смартфоне. Кроме того, есть поддержка регулирования цветовой температуры и яркости. Энергопотребление лампочек всего лишь 5 Вт, а яркость - 500 люмен. Через приложение можно устанавливать таймеры для выключения и другие функции.

Цена: от US $7.29 / 525.78 руб.

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Электрический гаечный ключ

Отличный ключ WOSAI из высококачественной стали подойдёт для решения любых задач, начиная с отладки и заканчивая капитальным ремонтом. Для этого не придётся применять никаких усилий, поскольку инструмент работает от 12-вольтного аккумулятора, и имеет вращение со скоростью 380 оборотов в минуту. Кроме того, в комплекте к устройству, габариты которого составляют 30 х 9 см при весе 1.5 кг, прилагаются сменные головки диаметром от 6 до 18 мм.

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Автомобильный компрессор

Автомобильный воздушный компрессор 70mai от популярного китайского производителя Xiaomi примечателен уже тем, что на его корпусе предусмотрен LED-дисплей, отображающий атмосферное давление в шинах и сенсорное управление. Среди прочих характеристик устройства стоит выделить работу от бортовой сети автомобиля на 12 вольт, давление до 7 бар, а также компактные размеры 23.5 х 11 х 17.2 см.

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Цена: US $52.99 / 3821.84 руб.

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Одноплатный компьютер

Одноплатный компьютер Raspberry Pi 4 Model B работает на высокопроизводительном 64-разрядном 4-ядерном процессоре и оснащён ОЗУ на 2/4/8 ГБ, четырьмя USB-портами, интерфейсами Ethernet и microHDMI, модулем беспроводной передачи данных Wi-Fi и поддерживает Bluetooth 5.0.

Цена: US $90.99 / 6562.55 руб.

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Зеркало-видеорегистратор

Видеорегистратор E-ACE A33 с 4.3-дюймовым экраном записывает видео в качестве Full HD, используя широкоугольную камеру с шестью линзами. Регистратор поддерживает карты памяти Micro SD от 8 ГБ до 32 ГБ и оснащён G-сенсором, который фиксирует момент столкновения, автоматически записывая видео в отдельную папку. Доступна ускоренная бесплатная доставка со склада в России.

Цена: от US $25.55 / 1842.76 руб.

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Защищённый смартфон

Смартфон Doogee S88 Pro оснащён Full‐HD‐экраном с диагональю 6.3 дюйма, ОЗУ на 6 ГБ, встроенным хранилищем на 128 ГБ и работает на процессоре MediaTek Helio P70 под управлением операционной системы Android 10. Основная камера гаджета имеет три датчика на 21 Мп +8 Мп +8 Мп, а фронтальная - один на 16 Мп. За автономную работу смартфона отвечает аккумулятор ёмкостью 10000 мАч, поддерживающий технологию беспроводного заряда до 10 Вт и реверсивный режим на 5 Вт. Также устройство защищено по стандартам IP69K и MIL-STD-810G: выдерживает температуру от –55 до +49 °C, падения с 1.5-метровой высоты и погружение на 1.5 метра под воду.

Цена: от US $229.99 / 16587.76 руб.

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★★★Evgenii™★★★
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Ну давай опиши чёткие тех.характеристики ноутбук за 120К, или в пределах 120-130К. Если не ты, то пусть кто ещё опишет ноут ценой в пределах 120-130К с процем 2021 года и мобильной ВК 30-й серии.
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Clocker_F1
08:51
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