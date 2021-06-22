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Недорогие и полезные товары с AliExpress: детектор электропроводки, умная розетка и другие

На популярной торговой интернет-площадке AliExpress проходит большая летняя распродажа «Яркий сезон». Всем покупателям предлагаются отличные скидки на товары и хорошие бонусы к ним.
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На популярной торговой интернет-площадке AliExpress проходит большая летняя распродажа «Яркий сезон». Всем покупателям предлагаются отличные скидки на товары и хорошие бонусы к ним. 

Детектор электропроводки

Лазерное устройство GVDA с высокой точностью снимает показания в разных единицах измерения, работая в диапазоне 0,5-40 метров. Погрешность минимальная – всего лишь 0,05 см, все цифры замеров выводятся на предусмотренный 1.8-дюймовый цифровой дисплей. Источником питания детектора служит литий-ионный аккумулятор ёмкостью 300 мАч.

Цена: от US $46.24 / 3347.58 руб.

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Коврик для приборной панели

Этот противоскользящий коврик для приборной панели автомобиля сделан из силикона, он будет очень кстати для тех автомобилистов, кто предпочитает всегда иметь под рукой смартфон, часы и различную мелочёвку. Аксессуар может складываться и легко выдерживает на себе сразу несколько предметов. В интернет-магазине предлагаются два варианта коврика: чёрного и белого цвета.

Цена: US $6.43 / 465.50 руб.

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Светодиодные лампы

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Эти светильники хороши тем, что они способны работать в трёх разных режимах, включая эффект пламени, который имеет очень реалистичный вид, особенно если за окном ночь. Мощность ламп составляет от 3 до 9 Вт, кроме того, покупателям предоставлена возможность выбора из нескольких вариантов размеров цоколей: Е12, Е14, Е26 и Е27.

Цена: от US $2.75 / 199.09 руб.

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Умная розетка 

Универсальная розетка ZHURUI PR10 подходит для подключения любых бытовых приборов, она оснащена стандартным штекером и довольно большим цифровым дисплеем. Он предусмотрен для того, чтобы фиксировать основные показатели электросети, параллельно определяя фактическое энергопотребление подключаемых устройств.  

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Цена: US $40.18 / 2908.86 руб.

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Электробритва

Многофункциональная бритва ZOZEN пригодится как для собственных нужд, так и в качестве презента. Главная особенность устройства заключается в наличие 4-х насадок, предназначенных для выполнения разных задач. Одна из головок прекрасно стрижет волосы на голове, вторая выполняет функцию триммера, удаляя в ноль всю нежелательную растительность на лице, третья играет роль машинки, а четвертая щётки. При этом устройству не страшна влага, и благодаря предусмотренной защите, можно смело споласкивать его под водяным напором после эксплуатации.

Цена: US $12.15 / 879.61 руб.

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Крашпеды-слайдеры

Несмотря на всю свою миниатюрность, эти слайдеры отлично справляются со своей основной задачей, являя собой надёжную защиту для мотоциклов в случае их падения. Стоит отметить, что подобные аксессуары стоят немалых денег, но благодаря магазину Eeeasy Driving есть возможность приобрести их по доступной цене. При этом невысокая стоимость никак не повлияла на эстетичность отбойников, которые выглядят стильно и органично.

Цена: US $10.91 / 789.84 руб.

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Подземный металлоискатель

Металлоискатель BOOLATEK безошибочно определяет металл при условии, что глубина его расположения в грунте и почвенных слоях не превышает 2.5 м. При этом не понадобится никаких дополнительных кабелей, поскольку прибор, оснащённый световым и звуковым индикаторами, может работать автономно, благодаря достаточно ёмкой аккумуляторной батарее. 

Цена: от US $36.49 / 2641.72 руб.

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Летняя распродажа на AliExpress «Яркий сезон»!

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