Недорогие и полезные товары с AliExpress: цифровой мультиметр, автомобильный инвертор и другие
Крупная торговая площадка AliExpress запускает грандиозную летнюю распродажу «Яркий сезон», обещая постоянным и новым покупателям много приятных сюрпризов. Чтобы не упустить свой шанс, стоит определиться с выбором лучших позиций заранее, так как разогрев уже начался и скидки известны. То есть заказ товаров можно делать прямо сейчас, поместить их в корзину и дожидаться начала акции, которая стартует 21 июня.
Цифровой мультиметр
Главное достоинство мультиметра BSIDE S11 заключается в оснащении цветным цифровым дисплеем на 3.5 дюйма, LED-фонариком, щупами, а также комплектным чехлом для транспортировки и хранения многофункционального устройства. Отличный измерительный прибор, как для профессионалов-электронщиков, так и для любителей.
Цена: US $25.96 / 1867.89 руб.
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Беспроводная зарядка
Компактное зарядное устройство AEN ёмкостью 30000 мАч оснащено двумя USB-портами и поддерживает технологии беспроводной и быстрой зарядки. На верхней панели девайса предусмотрен цифровой дисплей, отображающий в процентах количество оставшегося заряда. Универсальная модель подходит для любых мобильных устройств с поддержкой wireless charging, включая гаджеты от Samsung, Apple, Huawei и Nokia.
Цена: US $10.27 / 738.95 руб.
Автомобильный инвертор
Автомобильный инвертор KROAK с ЖК-дисплеем, отображающим входное/выходное напряжение, предназначен для подключения электрических приборов, питающихся от 220 вольт к бортовой сети. Устройство рассчитано на пиковую мощность до 6000 ватт, имеет защиту от перегрева, короткого замыкания, обратной полярности, перегрузки по току, низкого/ высокого входного напряжения и т.д.
Цена: от US $40.92 / 2944.30 руб.
Беспроводной дверной звонок
Этот автономный smart-звонок может похвастаться надёжной защитой от влаги и дистанционным управлением, срабатывающим даже на расстоянии в 300 метров. Устройство имеет 38 видов мелодий на выбор, 3-ступенчатый контроль громкости, рабочую частоту 433 МГц и номинальное напряжение приёмника 110 В - 220 В - 240 В переменного тока. Интернет-магазин предлагает четыре варианта комплектации товара и бесплатную доставку.
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Цена: от US $6.00 / 431.72 руб.
Тепловентилятор
Крошечный настенный обогреватель со встроенным вентилятором работает от электросети, имеет мощность 400 Вт и площадь обогрева 20 м². Также прибор получил удобную физическую клавишу включения, кнопочное управление рабочими режимами и цифровой дисплей.
Цена: от US $13.93 / 1002.30 руб.
Смарт-часы для женщин
Смарт-часы бренда LIGE – это прекрасный аксессуар для милых дам с инкрустацией по экранному ободку и ремешком, имитирующим золотое тиснение. Эти часы не боятся воды, выдерживая даже погружение, и способны измерять пульс, давление, принимать звонки и уведомления со смартфона, а также работать, как будильник.
Цена: от US $19.24 / 1384.37 руб.
Внешний аккумулятор на солнечной батарее
Внешний аккумулятор ALLPOWERS ёмкостью 6000 мАч оснащён тремя USB-портами и солнечной батареей. Устройство поддерживает быструю зарядку мощностью до 15 ватт. Такой портативный и удобный девайс – это отличный вариант для любителей походов и кемпинга.
Цена: US $46.79 / 3366.66 руб.
Летняя распродажа на AliExpress «Яркий сезон»!
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