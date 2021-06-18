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Недорогие и полезные товары с AliExpress: цифровой мультиметр, автомобильный инвертор и другие

Крупная торговая площадка AliExpress запускает грандиозную летнюю распродажу «Яркий сезон», обещая постоянным и новым покупателям много приятных сюрпризов. Заказ товаров можно делать прямо сейчас, поместить их в корзину и дожидаться начала акции, которая стартует 21 июня.
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MSI RTX 3060 - цена снижена на порядок
Обвал цен 3070 Ti - падение в полтора раза с анонса
-70 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
-38 000р на 14Tb Seagate
-45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming

Крупная торговая площадка AliExpress запускает грандиозную летнюю распродажу «Яркий сезон», обещая постоянным и новым покупателям много приятных сюрпризов. Чтобы не упустить свой шанс, стоит определиться с выбором лучших позиций заранее, так как разогрев уже начался и скидки известны. То есть заказ товаров можно делать прямо сейчас, поместить их в корзину и дожидаться начала акции, которая стартует 21 июня.

Цифровой мультиметр

Главное достоинство мультиметра BSIDE S11 заключается в оснащении цветным цифровым дисплеем на 3.5 дюйма, LED-фонариком, щупами, а также комплектным чехлом для транспортировки и хранения многофункционального устройства. Отличный измерительный прибор, как для профессионалов-электронщиков, так и для любителей.

Цена: US $25.96 / 1867.89 руб.

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Беспроводная зарядка

Компактное зарядное устройство AEN ёмкостью 30000 мАч оснащено двумя USB-портами и поддерживает технологии беспроводной и быстрой зарядки. На верхней панели девайса предусмотрен цифровой дисплей, отображающий в процентах количество оставшегося заряда. Универсальная модель подходит для любых мобильных устройств с поддержкой wireless charging, включая гаджеты от Samsung, Apple, Huawei и Nokia.

Цена: US $10.27 / 738.95 руб.

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Автомобильный инвертор

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-70 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate
-70 000р на 3080 Palit в Ситилинке
Gigabyte 3060 дешевле такой же 2060 на 15000р
7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti
-40 000р на 14Tb Seagate
<b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b>
-45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro
<b>RTX 3070 Ti в Регарде</b> дешевле всех
3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
-70 000р на ASUS RTX 3080 в Ситилинке
<b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-18 000р на 8Tb Seagate Barracuda
-30 000р на 14Tb Toshiba
-15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке
-60% от цены 4Tb WD Purple

Автомобильный инвертор KROAK с ЖК-дисплеем, отображающим входное/выходное напряжение, предназначен для подключения электрических приборов, питающихся от 220 вольт к бортовой сети. Устройство рассчитано на пиковую мощность до 6000 ватт, имеет защиту от перегрева, короткого замыкания, обратной полярности, перегрузки по току, низкого/ высокого входного напряжения и т.д.

Цена: от US $40.92 / 2944.30 руб.

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Беспроводной дверной звонок

Этот автономный smart-звонок может похвастаться надёжной защитой от влаги и дистанционным управлением, срабатывающим даже на расстоянии в 300 метров. Устройство имеет 38 видов мелодий на выбор, 3-ступенчатый контроль громкости, рабочую частоту 433 МГц и номинальное напряжение приёмника 110 В - 220 В - 240 В переменного тока. Интернет-магазин предлагает четыре варианта комплектации товара и бесплатную доставку.

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Цена: от US $6.00 / 431.72 руб.

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Тепловентилятор

Крошечный настенный обогреватель со встроенным вентилятором работает от электросети, имеет мощность 400 Вт и площадь обогрева 20 м². Также прибор получил удобную физическую клавишу включения, кнопочное управление рабочими режимами и цифровой дисплей.

Цена: от US $13.93 / 1002.30 руб.

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Смарт-часы для женщин

Смарт-часы бренда LIGE – это прекрасный аксессуар для милых дам с инкрустацией по экранному ободку и ремешком, имитирующим золотое тиснение. Эти часы не боятся воды, выдерживая даже погружение, и способны измерять пульс, давление, принимать звонки и уведомления со смартфона, а также работать, как будильник.

Цена: от US $19.24 / 1384.37 руб.

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Внешний аккумулятор на солнечной батарее

Внешний аккумулятор ALLPOWERS ёмкостью 6000 мАч оснащён тремя USB-портами и солнечной батареей. Устройство поддерживает быструю зарядку мощностью до 15 ватт. Такой портативный и удобный девайс – это отличный вариант для любителей походов и кемпинга. 

Цена: US $46.79 / 3366.66 руб.

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Летняя распродажа на AliExpress «Яркий сезон»!

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wolfire
10:18
а где скачать?
Windows 11 без проблем работает на старых компьютерах
h2o
10:17
мурзилка какая-то. вывод из статьи простой как топор: чем больше грузится процик тем круче ему нужна память (собственно, кто бы сомневался), что и подтверждает троя. для остальных 3600 за глаза
Обзор ADATA XPG Spectrix D50 RGB AX4U360038G18A-DW50. Белый - это элегантно
senseless
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D3m0n
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Подразумевается "относись хорошо", а не "напихай в задницу дружбану".
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Destino
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Так сколько говоришь можно подать на эти чипы максимальное безопасное напряжение?
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